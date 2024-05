Concediul și indemnizația se acordă unuia dintre soții familiei adoptatoare

„Indemnizația este un drept asociat concediului, acordat adoptatorului și nu copiilor. Potrivit legii, beneficiază de aceste drepturi adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare. Prin urmare, și în condițiile încredințării în vederea adopției a doi sau mai mulți copii, concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare. Indemnizația aferentă concediului de acomodare nu reprezintă un drept ori un beneficiu social acordat copilului (astfel cum este alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizația acordată la ieșirea din sistem, etc), ci are rolul de a înlocui veniturile salariale pe care adoptatorul nu le mai primește în perioada în care se află în concediu de acomodare. Astfel, în cazul persoanei/familiei care are în încredințare în vederea adopției simultan doi sau mai mulți copii, se vor acorda un singur concediu de acomodare și o singură indemnizație aferentă acestuia”, au precizat reprezentanții ANPIS.

Multe persoane sunt confuze în ceea ce privește plata indemnizațiilor în cazul unei familii care are doi copii spre încredințare în vederea adopției (în același timp sau la o perioadă de timp între aceștia). Acestea se întreabă dacă se plătesc două indemnizații pentru un singur părinte adoptator sau se plătește indemnizația pentru fiecare copil, însă ambilor părinți, respectiv pentru fiecare părinte câte o indemnizație aferentă concediului de acomodare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), legislaţia nu prevede posibilitatea majorării indemnizaţiei aferente concediului de acomodare în funcţie de numărul de copii încredințați în vederea adopţiei simultan sau consecutiv.