Cât timp sunt valabile zilele de concediu restante

La început de an, angajații și angajatorii discută despre concediul de odihnă pentru a îl programa. Mulți dintre angajați nici nu apucă să își ia zilele de concediu asigurate de lege într-un an, astfel că rămân cu ele până anul viitor. Află cât timp sunt valabile zilele rămase din anul anterior și până când poți beneficia de ele.Majoritatea angajaților cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată beneficiază de un număr de 20 de zile de concediu de odihnă, potrivit legii. La aceasta se mai adaugă câte o zi la fiecare cinci ani de muncă, după cum prevede Codul Muncii. Astfel, angajații din România cu o vechime mai mare pot ajunge până la 23 sau chiar 25 de zile de concediu de odihnă.Totuși, mulți dintre ei nu apucă să își ia liber nici măcar în zilele puse la dispoziție de lege. Vestea bună este că dacă mai ai câteva rămase restante din anul anterior, le poți lua în plus față de cele aferente anului în curs.Conform legii, zilele de concediu neluate în anul anterior, pot fi luate în decurs de 18 luni de la începutul noului an. Totodată, după cum este stipulat în articolul 144 din Codul Muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, adică este obligatoriu. De asemenea, angajatul primește același salariu ca într-o lună obișnuită de muncă.Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate constitui obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Mai mult decât atât, sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Fiecare angajat ar trebui să își țină evidența zilelor de concediu luate sau rămase într-un an, din totalul de 20, asigurate de lege. În caz contrar, însă, te poți adresa departamentului de Resurse Umane care îți va comunica situația zilelor de concediu de odihnă. Este important de știut că, în România, zilele de concediu de odihnă neefectuate nu pot fi compensate în bani sau alte beneficii, decât cu o singură condiție. Potrivit articolului 146 din Codului Muncii, „compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”.