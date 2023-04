Daea, despre sprijinul de la UE pentru fermieri: Aşteptăm, pentru că vor mai veni sume în această direcţie

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că este un moment dificil pentru fermieri, iar suma alocată de la Uniunea Europeană cu titlul de despăgubiri este mică, însă "vor mai veni sume în această direcţie".







"Este un moment dificil şi trebuie să îl trecem şi să trecem cu bine, prin înţelegere, prin acţiune, prin ajutor reciproc, printr-o coordonare a activităţii, motiv pentru care am făcut apel la fermieri şi le-am spus să aibă încredere în autorităţile statului pentru că ele sunt cele ce trebuie să intre în dialogul acesta instituţional cu Comisia Europeană şi să stabilim, în mod corect, concret şi în folosul fermierilor acele măsuri atât de necesare pentru a depăşi momentul acesta foarte greu. (...) Au venit în ţară 10 milioane, noi, prin efortul guvernamental şi posibilităţile pe care le avem din punct de vedere juridic ca să putem antrena şi sume suplimentare, am dublat această sumă la 20 de milioane. Am pus în mişcare imediat actul normativ, în aşa fel încât sumele respective să ajungă la fermieri. E o sumă mică, dar aşteptăm, pentru că vor mai veni sume în această direcţie şi de aceea spuneam că, printr-o colaborare şi printr-o înţelegere perfectă şi o punere de acord între instituţiile statului, să putem ajungem la un rezultat convenit cu Comisia Europeană, un rezultat care trebuie să apară în urma scrisorii pe care au adresat-o cele 5 state (...) preşedintei Comisie Europene (...). Se solicită Comisiei Europene să se apeleze la celelalte fonduri pentru că rezerva de criză are o dimensiune mică", a explicat ministrul.







Ministrul Agriculturii s-a aflat, la Ploieşti, târgul de produse româneşti '"Bunătăţi de soi din România".