Destinații de vacanță - Londra, mai tot timpul ploioasă dar întotdeauna spectaculoasă

Știu sigur că Londra nu a ocupat un loc aparte pe lista mea cu destinații turistice deoarece acolo plouă foarte mult. Și cum sunt genul turistului căruia îi place să ia orașul la pas cât mai mult, mă gândeam că ploile londoneze îmi vor strica planurile. Și totuși, nu a fost așa!În cele patru zile cât am stat acolo, am fost fascinată de vibrația modernă a orașului, de muzeele sale extraordinare și de modul în care această destinație combină obiective turistice moderne cu atracții turistice foarte vechi. Dinamică și multiculturală, conservatoare și excentrică în același timp, Londra este hipnotizantă și acum știu sigur că voi reveni acolo mai des. Ba mai mult, pot să spun cu mâna pe inimă că ploaia nu reprezintă un obstacol, ci, din contră, mi-a transmis o stare de bine inexplicabilă. Probabil că, dacă ai soarele în suflet, ploaia de-afară nici nu mai contează!Concret, în cele patru zile cât am stat acolo, două au fost cu ploaie măruntă care se oprea brusc și ieșea soarele, iar alte două au fost doar cu soare. În toată această minivacanță am mers pe jos aproximativ 70 de kilometri, dornică să cuprind la pas cât mai mult din frumusețile Londrei. Am fost fericită că am reușit să bifez două dintre cele mai renumite catedrale ale metropolei, cu atât mai mult cu cât am ajuns exact atunci când se oficiau slujbe.Nu cred că este cineva care să nu fi auzit de catedrala St. Paul, locul în care s-au ținut ceremonia nunții prințului Charles cu prințesa Diana, Jubileul de Diamant al Reginei Elisabeta a II-ea, cât și aniversarea împlinirii vârstei de 80 de ani. Pe de altă parte, tot aici au avut loc funeraliile amiralului Nelson, ale lui Sir Winston Churchill și cele ale lui Margaret Thatcher. De altfel, aici este și mormântul amiralului Nelson.Cât despre catedrala regală Westminster Abbey, nu pot să spun decât că îți taie respirația încă de la intrare. Arhitectura unică și interiorul luminat spectaculos de candelabrele imense îți impun solemnitatea pe care o merită din plin. Asta și pentru faptul că te trezești dintr-o dată în fața mormintelor unor personaje celebre precum Isaac Newton, William Blake sau Anne Boleyn. La Westminster Abbey au avut loc nu mai puțin de 38 de încoronări, iar în 1997 au avut loc funeraliile prințesei Diana. Westminster Abbey a fost locația pentru 17 nunți regale, inclusiv căsătoria Prințului William cu Catherine Middleton.Turnul Londrei, fortăreața istorică situată în centrul capitalei engleze, pe malul nordic al Tamisei, lângă faimosul Tower Bridge, a fost un alt obiectiv turistic la care îmi doream să ajung. Complexul de clădiri medievale construit pe malul Tamisei face parte deja din Patrimoniul Mondial UNESCO. Astăzi găzduiește colecția de bijuterii ale coroanei britanice și, chiar dacă ești nevoit să stai la o coadă imensă, merită din plin. Un alt fapt interesant despre Turnul Londrei face referire la corbii care pot fi observați în permanență aici. Legenda spune că, dacă cei șase corbi ar dispărea, Turnul s-ar prăbuși împreună cu Regatul, motiv pentru care vârfurile aripilor sunt tăiate pentru a împiedica păsările să scape.În plus, în Turnul Londrei, Henric al VIII-lea și-a decapitat trei dintre cele șase soții - pe Anne Boleyn, Catherine Howard și Jane Grey, acestea fiind acuzate de adulter.Nu am ratat nici palatele Kensington și Buckingham. Kensington Palace este cunoscut ca fiind casa londoneză a cuplului regal Charles și Diana, Prințul și Prințesa de Wales, aceasta până la divorțul lor din 1991, iar după aceea, ca reședință a Dianei. După moartea prințesei în 1997, palatul a devenit un fel de altar, la porțile lui putând fi văzute deseori flori aduse drept omagiu.Cât despre Buckingham, este reședința regală oficială din Londra a Casei Regale, loc care se poate vizita doar în lunile august și septembrie.Nu poți să spui că te-ai plimbat prin Londra dacă nu te duci măcar prin câteva parcuri, deoarece un sfert din suprafața Londrei e acoperită de verdeață. Hyde Park împreună cu Grădinile Kensington sunt o adevărată oază de verdeață în viața urbană a Londrei. În timp ce vă plimbați prin parc veți descoperi și numeroase atracții, cum ar fi: Lacul Serpentine, Fântâna Memorială Prințesa Diana sau Colțul Oratorilor și, desigur, renumitele veverițe care se cațără cu repeziciune prin copaci. Iar în St. James’s Park, unul dintre cei mai vechi plămâni verzi ai orașului, vă puteți întinde pe iarbă o pătură pentru un picnic romantic cu familia, cu vedere spre Buckingham Palace. Se spune că nu ai fost la Londra dacă nu ai văzut-o și de sus, iar britanicii au știut să creeze și acest cadru. London Eye și Sky Garden sunt două dintre locurile care îți pot facilita să vezi metropola de la înălțime.În altă ordine de idei, Trafalgar Square este cea mai mare piață din Londra și a fost proiectată în 1830 pentru a comemora victoria britanică împotriva flotei franceze și spaniole în bătălia de la Trafalgar. Cel mai important punct de atracție de aici este Coloana lui Nelson, comandant al Marinei Britanice în Bătălia de la Trafalgar. Aceasta are înălțimea de 56 de metri și este străjuită de patru statui în formă de lei.În plus, mai sunt și alte zone celebre cum ar fi Soho, Covent Garden, Piccadilly Circus cu istoricul magazin de ceaiuri Twinings din 1717, Chinatown, Leicester Square, acestea fiind doar câteva dintre zonele pe care nu trebuie să le ratați atunci când ajungeți la Londra. Cumpărăturile la Londra încep întotdeauna la Harrods, nu pierdeți nici Selfridges și, desigur, Oxford Street, paradisul shoppingului de unde orice femeie pleacă fericită.