Escrocii nu au limite! Mare atenție de la cine cumpărați varză

Este sezonul murăturilor și lumea caută produse cât mai bune la preț. Doar că escrocii profită de naivitatea oamenilor în această perioadă și fură la cântar. Așa că mare atenție de la cine cumpărați varză în această perioadă. În mai multe localități au fost semnalați vânzători care caută să păcălească oamenii. Aceștia umblă cu dube pline cu varză și strigă din poartă-n poartă. Escrocii au însă cântarele măsluite, ori le controlează printr-o telecomandă ascunsă.







O astfel de situație a fost povestită de o femeie din localitatea Focuri, județul Iași. Ea a spus că mama ei a vrut să cumpere 60 de kilograme de varză, dar a primit doar 30 de kilograme:







"Aveți grijă că umblă pe aici pe la noi o mașină cu niște oameni care vând varză cu cântarul 'defect'. I-au dat lu' maică-mea cică 60 de kilograme de varză și noi am cântărit-o și nu are mai mult de 30. Nu are nici măcar 30 de kilograme. Și a plătit femeia ca pentru 60 de kilograme. Aveți grijă că umblă țepari de-ăștia. Cică aici ar trebui să fie 60 de kilograme de varză, dar noi am cântărit fiecare varză. Vă bateți joc de oameni, umblați la cântare și luați banii la oameni. Hai că pe maică-mea... noi ca noi. Dar te duci la un om poate nu are bani și i-a strâns să-și pună varză să mănânce, ori să pună la murat. Vă bateți joc de oameni. Să vă fie rușine că mergeți cu astfel de cântare și amăgiți așa oamenii. Să n-aveți parte de banii ăștia," a povestit femeia într-un clip care a devenit viral pe internet.







Escrocheria se desfășoară la scară mare, preponderent la țară







Situația pare să se repete în mai multe județe din țară, iar clipul postat a atras zeci de mii de vizualizări și o avalanșă de comentarii de la persoane care susțin că au trecut prin situații similare. Iată câteva dintre reacțiile lor:







„Și la noi la fel au păcălit săracii oameni. De-aia nu ne mai rabdă Dumnezeu,” a comentat o femeie.

„Majoritatea care umblă prin sate, păcălesc oamenii. Am pățit-o și noi cu strugurii,” a spus o altă persoană.

„Doamne, și eu am pățit anul trecut și nu mai iau de pe drum de atunci,” a fost o altă reacție.

„Au fost și la noi la Chișcăreni, am vrut să cumpăr și eu. Am zis să cântărim cu cântarul meu, dar nu au vrut, au plecat,” a povestit altcineva.

„Și la mine în sat a păcălit pe cineva, tot așa i-au dat mai puțin cu 30 de kilograme acum o săptămână,” a relatat un alt comentator.

„Azi a pățit-o și mama, în Prahova, la mine. În loc de 45 de kilograme erau 30,” au spus unii dintre cei păcăliți recent.

„Și pe mine m-au înșelat cu un kilogram la trei vărzuci din piață. Nu doar la stradă de la șmecheri. Cică să cumpărăm de la țărani. Am cumpărat usturoi din piață. Nici acela nu avea gramajul corect,” a comentat altcineva.

„Așa au pățit și părinții mei anul trecut,” a spus o altă persoană.

„Cântarul electronic nu este defect! Este măsluit cu telecomanda. Am pățit și eu anul trecut când am cumpărat struguri,” a explicat altcineva.

„Uite de-asta e bine să ți cumperi cântar și să cântărești și cu al tău atunci pe loc. Varza, gogonelele, gogoșarii, etc. Noi așa facem. Când cumpărăm la vrac, de la negustori, cântărim și noi,” i-a sfătuit altcineva.

„Au telecomandă la cântar și stau cu mâna în buzunar. Urmăriți treaba asta,” spune un alt utilizator.