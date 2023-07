Frigiderul cu două uși - compact și util în orice bucătărie

Care este sistemul de funcționare al frigiderului?

Îți poți imagina viața fără frigider? Acest aparat electrocasnic este fără doar și poate indispensabil atunci când vine vorba despre depozitarea și păstrarea alimentelor, iar de-a lungul timpului inovațiile tehnologice i-au adus din ce în ce mai multe facilități, transformându-l într-un aliat de bază în bucătărie. Astăzi, există numeroase modele de frigidere care vin cu propriile avantaje și care te pot ajuta să îți păstrezi alimentele proaspete pentru perioade lungi de timp. Frigiderul cu două uși LDK Boreal este una dintre opțiunile pe care ți le punem la dispoziție la tonis.ro, acesta fiind echilibrul perfect dintre funcțional și estetic, pe care oricine își dorește să îl atingă.Cu toții știm, cel puțin la nivel general care sunt atribuțiile unui frigider, însă foarte puține persoane cunosc mecanismul de funcționare și motivul pentru care acesta este foarte important atunci când îți cumperi un asemenea produs.Frigiderul are la bază un sistem de compresie în care agentul frigorific este inițial trimis în la rețeaua externă, care are ca scop transformarea acestuia în lichid. Ulterior, condensorul rețelei externe răcește lichidul și extrage căldura din acesta, pentru ca mai apoi să intre în evaporator, acolo unde se decomprimă și se transformă în gazul care absoarbe toată căldura alimentelor, menținându-le proaspete. În final, gazul se reîntoarce la compresor, unde își reia ciclul de funcționale până în momentul în care interiorul frigiderului ajunge la temperatura optimă pe care o setezi.Ca o caracteristică suplimentară, majoritatea frigiderelor de ultimă generație sunt dotate cu un sistem antigel, prin intermediul căruia, aerul este forțat să circule în interiorul frigiderului, printr-un sistem inovator de conducte. Astfel, aerul reușește să circule uniform prin tot frigiderul, prevenindu-se formarea blocurilor masive de gheață pe pereții interni ai acestuia.La prima vedere frigiderul este alcătuit din trei părți generale și anume motorul, spațiul în care se depozitează și ușile care închid compartimentul. Cu toate acestea, însă, există mult mai multe componente importante care contribuie la buna funcționare a unui frigider și fără de care acesta nu ar putea fi folosit. Astfel, motorul este compus dintr-un compresor, o grilă exterioară cu condensator, o supapă termostatică, un evaporator și un grilaj intern, toate acestea fiind părți importante în procesul de răcire.Pe de altă parte, compartimentul intern al unui frigider, și cel de care noi ne folosim cel mai mult este compus dintr-un termostat de reglare a temperaturii, din lumina ce contribuie la iluminarea compartimentului și din rafturi și recipiente pentru alimente.Frigiderul cu două uși LDK Boreal îți va permite să îi ajustezi temperatura, astfel încât alimentele tale să se bucure de cele mai bune condiții de răcire. Este, însă foarte important să știi cum să setezi temperatura corect, astfel încât să nu găsești o bună parte din alimente gata înghețate. Așadar, în mod normal, temperatura din frigider ar trebui să fie setată la un interval cuprins între la 0°C și 5°C, pentru ca mâncarea din acesta să reziste cât mai mult. Cu toate acestea, nu uita de faptul că fiecare aliment în parte poate fi păstrat în frigider sau în congelator un anumit interval de timp, pentru că după aceea nu mai poate fi consumat în condiții sigure.Acest frigider este prevăzut cu un compartiment congelator cu o capacitate mai mare, de 42 de litri, care este accesibil printr-o uşă separată. Frigiderul funcționează pe baza unui singur compresor, care reușește să răcească atât compartimentul congelatorului, cât și pe cel de refrigerare. Totuși, avantajele unui frigider cu două uși sunt mult mai multe și se pot observa în economisirea spațiului, a consumului energetic și în costul final al unui astfel de produs.Dacă nu dispui de foarte mult spațiu, atunci un frigider care are și spațiu de congelare este în mod cert cea mai bună soluție pentru tine. Mai mult, printr-o asemenea achiziție nu vei mai fi nevoit să cumperi o ladă frigorifică separată pentru a-ți congela produsele, căci vei dispune de o capacitate mare de depozitare în congelatorul frigiderului. Totodată, rafturile unui asemenea produs sunt extensibile sau reglabile, ceea ce înseamnă că vei putea să folosești spațiul de depozitare în funcție de cât ai nevoie.Cu toții putem fi de acord cu faptul că utilizăm frigiderul zilnic și de aceea este foarte important ca acesta să fie ușor de deschis și de închis ori de câte ori este necesar. Mai mult compartimentarea trebuie să fie inteligentă și să ne permită să vedem toate alimentele fără prea mult efort. Frigiderul cu două uși LDK Boreal dispune de 4 rafturi pe care îți poți depozita alimentele, alte 4 spații speciale pentru sticle dispuse pe ușa frigiderului, un spațiu special pentru legume și fructe și un compartimente separat pentru congelare. Cu alte cuvinte, îți poate satisface toate nevoile de depozitare, fără să te simți limitat de spațiul pe care îl ai la dispoziție.Frigiderul cu două uși LDK Boreal este dotat cu un termostat ajustabil care îți va permite să alegi chiar tu temperatura la care îți dorești să fie păstrate alimentele. Cu toate acestea, însă, este bine să reții că datorită sistemului de funcționarea temperatura pe care o reglezi în cadrul compartimentului va refrigerare va fi aceeași și în compartimentul de congelare.Dacă un frigider side by side poate fi mai costisitor, un frigider cu două uși este, cu siguranță, o opțiune mult mai bună din punct de vedere financiar. Mai mult, acesta îți oferă multiple avantaje atât din perspectiva spațiului, cât și în ceea ce privește consumul de energie.Dacă te-am convins de faptul că acest frigider este soluția perfectă pentru bucătăria ta, nu ezita să îl achiziționezi chiar acum!