„Misteriosul” sat cu 9 locuitori în care tot mai mulţi vor să se mute. Casele au ajuns de la 3.000 de euro la 20.000 de euro

Bine aţi venit în Luncanii de Sus. Un sat de la poalele Munţilor Poiana Ruscă, la puţin peste 100 de kilometri distanţă de Timişoara. Aici, timpul parcă a încremenit. Doar nouă oameni răsfiraţi în cinci case mai trăiesc acum aici.







Reporter: „Câţi vecini aveţi, tanti?”

Tanti Aurora, localnică: „Doi moşi acolo, doi moşi acolo, o babă aici, eu cu moşul dincoace cu copilul şi un unul acolo. Cinci fumuri, atât, iarna”.







Doar că, de la o vreme, aerul nepoluat şi liniştea au început să atragă şi câţiva orăşeni. Printre ei, şi străini, relatează observatornews.ro







Reporter: “Toate casele care au fost scoase la vânzare în ultimii ani, au fost cumpărate inclusiv din familii din Germania sau Austria, interesate să le transforme în vile de vacanță. Și timișorenii s-au îndrăgostit de locul de la poalele munților poiana ruscă, unul ce are asfalt făcut pe bani europeni.”







Marius și Monica Mirea: „Căutam un loc în care să ne putem reface după viață tumultoasă a orașului și am luat-o în zona asta pur și simplu uitându-ne pe harta. Când am văzut ce e aici... am știut că aici vom rămâne.”







Marius şi Monica au fost vrăjiţi de privelişte şi de casele vechi.







Marius este inginer în construcţii, iar Monica - interpret de limbă germană. El a fost fascinat că poate reface cu propriile mâini o casă veche de 200 de ani, iar ea a fost vrăjită de privelişte. Casa şi terenul din munţi au costat sub 30.000 de euro.







Marius și Monica Mirea: „Când am găsit locul și am știut că o să fie al nostru, am zis că o să ne și facem mutația.”







Şi case ar mai fi.

Reporter: „Casa cu numărul 13 n-a avut noroc de proprietari noi până acum. Cei 9 oameni care mai locuiesc în Luncanii de sus abia așteaptă să aibă vecini la poartă.”

Gelu, localnic: „Când mergeți așa prin sat și vedeți.. aici nu-i nimeni.. aici nu stă nimeni. Mi-i jale, vă spun, pe cuvântul meu, mi-i foarte jale pentru că știu că 120 de numere de case au fost.”

Pe nea Gelu l-am găsit pe deal, alături de zecile de mioare pe care le mână zilnic. Locuieşte aici de când se ştie.







Reporter: “Au fost străini pe aici, i-a interesat să cumpere câte-o căsuța, câte un loc?”







Gelu, localnic: „Vai Doamne, vai doamne, dar câți”







Reporter: „A fost bătaie pe ele?”







Gelu, localnic: „Bătaie din aia mare!”







Preţul caselor a crescut de la 3.000 de euro la peste 20.000







Costel Medelean, primar Tomești: „Dacă acum 12 ani o casă bunicică în care te puteai muta în ea se vindea la 3 – 4.000 de euro , astăzi sub 20.000 de euro, nu mai găsești.”







Marius și Monica Mirea: „Era un sat care avea nevoie de revitalizare!”







Reporter: „Și i-ați dat-o!”







Marius și Monica Mirea: „Sperăm!”







Autorităţile lucrează la un plan urbanistic zonal general. Partea de acces a fost deja finalizată, cu o investiție de un million de euro.