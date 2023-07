Horia Teodorescu: "Inaugurăm o faleză mult așteptată de tulceni"

Începând din această dimineață, odată cu intrarea trenului regal în Gara orașului Tulcea, s-a dat startul celor trei zile de evenimente spectaculoase în aer liber – Delta Waves Fest.







Faleza “Ivan Patzaichin”, cel mai important proiect urban al ultimelor decenii va fi inaugurată în această seară, la ora 19, în prezența primului ministru Marcel Ciolacu.

Vor fi super concerte de toate genurile, de la operă la fanfară, de la rock la folk, show-uri multimedia, de lasere, drone şi artificii. Scenografia unică a evenimentului exploatează la maximum noua arhitectură a falezei.





La această oră, pe nava Cristina, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, și Izabela Rudolf - producător Delta Waves Fest.



Președintele Consiliului Județean Tulcea trece în revistă demersurile care s-au întins de-a lungul a cinci ani pentru realizarea proiectului.







Horia Teodorescu: "Am beneficiat de prezența la licitații de firme de calibru care au lucrat exemplar și în timp scurt. Investiția va fi completată și aici există multe discuții. Vrem să ridicăm standardul de frumusețe al acestei faleze. Utile atât pentru ce înseamnă mobilitate în Delta Dunării. Este o satisfacție enormă și pentru mine, un eveniment pe care îl aștept de 8 ani. Și sper pe măsura așteptărilor pe care le au tulcenii. Aș fi fost bucuros dacă și dl Ivan Patzaichin era astăzi alături de noi. Pentru că împreună am plecat la acest drum."







Ivona Patzachin, fiică: "Vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut inițiativa să o numiți cu numele tatălui meu. Care a visat ca această faleză să fie întotdeauna o zonă de evenimente. Știu că a fost alături de dvs în toate demersurile ca această faleză să ajungă în administrarea Consiliul județean. Sper că inaugurarea falezei să aducă multe evenimente. Ultima bucățică de faleză va fi inaugurată pe 8 septembrie când va fi inaugurat ansamblul monumental făcut la inițiativa domnului președinte Horia Teodorescu. Sunt foarte sigură că și tata ar fi foarte mândru și s-ar fi bucurat enorm de acest spațiu."







Horia Teodorescu: "Multe locuri și lucruri din Delta Dunării se leagă de numele lui."







Mathias Kirr, reprezentant constructor: "Am reușit să predăm proiectul la timp cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat în 2020 în pandemie. Apoi inflația prețurilor cu toate implicațiile. Consider că este o lucrare ca o carte de vizită pentru Delta Dunării. Tulcea este poarta de intrare spre Delta Dunării și suntem mândri că am fost și noi implicați."







Izabela Rudolf - producător Delta Waves Fest prezintă programul celor trei zile de evenimente. "Am încercat să răspundem tuturor gusturilor și fiecare să se regăsească cel puțin o oră."













Programul complet al celor trei zile





Vineri - 28 iulie 2023





ZONA COMERCIALĂ 18.00: Deschidere festival (prezentator Andrei Duban) 18.10: Paradă Fanfara Militară 18.20: Moment festiv - Inaugurarea Falezei „Ivan Patzaichin” Tulcea 18.20: Survolarea falezei de către o formație de avioane militare



SCENA MARE 18.35: Fanfara Militară 19.20: Opera Night by Opera Națională București 20.30: DJ Jiji 21.30: Dj Johnny DaMix





SCENA PROMENADA 12.00 - 18.00 DJ Lupașcu / Special Events



SCENA NEW WAVE

12.00 - 18.00 DJ Ria / Special Events PARTY BOATS – Nightime party 20.00 - 23.00: DJ Negru



Sâmbătă - 29 iulie 2023





ZONA COMERCIALĂ 12.00: Deschidere târg 12.00: Ceremonial ridicarea Marelui Pavoaz – navele militare ancorate în portul Tulcea 12.00–14.00: Expoziție tehnică militară



SCENA MARE 18.10: Ansambluri locale 18.50: Raluca Blejușcă (ex-Angels) 19.20: Deniz Cem 20.00: Alexandra Ungureanu Trio 20.45: Pasărea Rock 21.45: Show de lasere 22.00: Ștefan Bănică



SCENA PROMENADA 12.00 - 18.00 DJ Lupașcu / Special Events



SCENA NEW WAVE 12.00 – 18.00 DJ Alex Parker / Special Events PARTY BOATS – Daytime party 14.00 - 19.00 DJ Emanuel NIRO PARTY BOATS – Nightime party 20.00 - 23.00 DJ Rosario Internullo



Duminică - 30 iulie 2023