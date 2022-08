Furtuni și ploi după caniculă. Vremea se schimbă radical

După caniculă ne pregătim de furtuni puternice, inclusiv grindină. Alina Șerban, meteorolog ANM, a vorbit despre zonele vizate și la ce ne putem aștepta, potrivit Antena3.ro "Ne răcorim treptat. Ne-am aflat sub incidența unui val de căldură care a determinat temperaturi foarte ridicate. Chiar 38 - 39 de grade am avut maxime ieri în sud-vestul teritoriului, în consecință disconfort termic foarte accentuat. Acum ne răcorim ușor.Chiar astăzi și mâine se resimte în multe zone din țară, respectiv în partea de vest, de nord, de centru a teritoriului. Acolo temperaturile mai scad. Vorbim deja de o vreme călduroasă doar, acest lucru însemnând maxime de 30 și ușor peste 30 de grade, chiar mai scăzute în nordul Moldovei, 27-28 pe litoral, în estul Transilvaniei", a spus Alina Şerban, duminică, la Antena 3."Masa de aer cald, chiar dacă are tendința de a părăsi teritoriul țării noastre, va mai rămâne totuși și astăzi și mâine în partea de sud și de sud-est a teritoriului", a mai spus ea.