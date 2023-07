Iubitorii de animale, aşteptaţi la un eveniment deosebit, în parcul Teatrului „Oleg Danovski”

Joi, 13 iulie, de la ora 18:30, Primăria Constanța, în parteneriat cu Animal Society și Four Paws International organizează un eveniment dedicat iubitorilor de animale, în zona din fața Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Cu această ocazie, organizatorii au pregătit o zonă special amenajată pentru copii, un mini parc de agility pentru câini și concursuri distractive cu și despre animale, pentru toți membrii familiei. De asemenea, în cadrul evenimentului, sunt promovați pentru adopție câinii de la Centrul de Adopții Canine „Norocel” (deschis recent pe strada Răscoala 1907 nr. 4), respectiv câinii din adăpostul public de animale din Constanța. Menţionăm că la eveniment va fi prezentă cunoscuta actriță Carmen Tănase, o mare iubitoare de animale și o susținătoare implicată a drepturilor acestora.„Continuăm efortul nostru comun, alături de partenerii noștri, în vederea găsirii unor familii adoptive pentru câinii comunitari găzduiți de municipalitate. Vă invit joi, 13 iulie, la evenimentul care va avea loc în parcul teatrului. Aici, veți găsi căței simpatici, jucăuși, frumoși, curioși și disponibili pentru adopție gratuită. Toți câinii care vor fi prezentați publicului sunt microcipați, deparazitați intern și extern, vaccinați, sterilizați și înregistrați în RECS. Prin decizia de a adopta un cățel din adăpostul nostru, acordaţi o nouă șansă, salvați o viață și asigurați locul pentru un alt cățel fără stăpân”, a declarat Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța. Precizăm că evenimentul face parte din proiectul „Efort Comun pentru un viitor mai bun”, inițiat de Animal Society, Four Paws International și Primăria Municipiului Constanța, care presupune desfășurarea mai multor campanii de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună din oraș. De asemenea, se are în vedere și derularea mai multor programe adresate constănțenilor, cu scopul implementării unui plan de măsuri uman, eficient, durabil pentru gestionarea înmulțirii necontrolate și a suprapopulației de câini și pisici de rasă comună.