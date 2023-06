Onix îşi aşteaptă stăpânii, la Adăpostul pentru animale fără stăpân

În aceste zile, o puteţi găsi la Adăpostul public de animale abandonate din strada Câmpul cu Flori nr. 11 din Constanța, pe Onix, o cățelușă tare simpatică, în vârstă de aproximativ un an. Ea este plină de viață, dinamică, are un instinct ce nu dă greș și o inteligență ieșită din comun, spun angajaţii instituţiei. Pe scurt, este tot ce și-ar putea dori cineva de la un animal de companie. Precizăm că toți câinii disponibili pentru adopție gratuită sunt sănătoși, microcipați, deparazitați intern /extern, sterilizați și înregistrați în RECS. Prin decizia de a adopta, acordaţi o nouă șansă, salvați o viață și asigurați locul în adăpost pentru un alt animal abandonat, care are nevoie de găzduire și îngrijire de specialitate.