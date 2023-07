Locuitorii din Palazu Mare și-au strigat supărarea în stradă: "Nu avem parcuri, dar se ridică blocuri!"

Drept pentru care, atât prin petiția transmisă autorității locale în ziua de 22 iunie, cât și prin ieșirea în stradă de vineri seară, locuitorii au cerut actualei conduceri a administrației publice locale sprijinul în suspendarea PUZ-ului și împiedicarea de a mai fi ridicate blocuri noi. Iar motive care să le susțină doleanțele au fost numeroase.











„Dăm în judecată dezvoltatorii, dar termenele în instanță sunt la două – trei luni, iar între timp clădirile au fost ridicate. Suntem supărați, căci nu sunt respectați indicatorii urbanistici atunci când se ridică noi clădiri. În plus, nu avem infrastructură pentru a se ridica blocuri în cartier. Vă imaginați, pe o alee de trei metri, cum să faci blocuri? ISU nu are cum să intervină, nu sunt locuri de parcare. Plus, disconfortul care se creează”, a subliniat unul dintre locatarii aflați vineri în stradă, în Palazu Mare.



„Apoi, este problema canalizării. Canalizarea pe strada noastră a fost proiectată pentru 20 de case. Acum sunt două blocuri și urmează să mai fie construite încă două. Canalizarea se înfundă deja, cum o să reziste mai târziu? Cei care dau autorizații pentru astfel de construcții, fără să țină cont de realitatea din teren, ar trebui să răspundă în fața legii!”, a arătat un alt locuitor al cartierului menționat.



„Trebuia să fie un cartier de case!”





Oamenii sunt supărați pentru că, atunci când s-au mutat în zonă, au ales să trăiască într-un cartier de case, pe care l-au ridicat ei, fără sprijinul autorităților. Ba chiar acestea mai mult i-au încurcat. „Noi când am cumpărat aici, era câmp, era CAP. Trebuia să fie cartier de case. Iar acum vin dezvoltatorii ăștia de carton, fac blocuri și distrug viețile din jur. Este un haos. Străzile sunt înguste, infrastructura nu este proiectată să susțină blocuri. Pe strada Corneliu Coposu, de exemplu, trebuia să fie o lățime de 11 metri. Sunt 4 metri asfaltați. Copiii nu au niciun fir de iarbă, nu au locuri de joacă, părinții ies cu ei în stradă, îi feresc de mașini”, a mai subliniat un alt locatar.











Toate problemele au apărut după ce, în 2011, a intrat în vigoare un PUZ care permite ridicarea de blocuri, PUZ de care oamenii de zonă spun că nu au fost înștiințați când a fost votat. „Atât timp cât nu se desființează acest PUZ și să vină la fiecare în cutia poștală adresă dacă suntem de acord sau nu cu prevederile noului PUZ, nu se va schimba nimic. Tocmai de aceea, solicităm suspendarea actualului PUZ”, au mai arătat locatarii.











„Nu avem școli noi, grădinițe sau locuri de joacă; nu avem parcuri, nu avem piețe, nu avem nici măcar străzi cum ar trebui, dar vin dezvoltatorii imobiliari și ridică imobile gigant! Noi facem naveta în Tomis Nord pentru orice, la fel vor face și cei 15.000 de locuitori noi, din aceste blocuri”, a subliniat un alt localnic din Palazu Mare.













În Palazu Mare au fost prezenți consilieri locali USR, deputatul Stelian Ion și senatorul Remus Negoi. Deputatul USR Stelian Ion a arătat că nemulțumirea locatarilor este de înțeles și va fi alături de ei, în încercarea de a le fi respectate drepturile. De altfel, consilierii USR au depus un proiect prin care cer suspendarea PUZ-ului respectiv.







Locuitorii, invitați marți, 11 iulie, la o discuție la Primăria Constanța





La întrunirea din stradă au fost invitați și reprezentanții Primăriei Constanța, dar aceștia nu au fost prezenți. În schimb, oamenii au arătat că li s-a răspuns că sunt invitați marți, 11 iulie, ora 17.00, la sediul autorității publice locale, pentru o discuție cu primarul Vergil Chițac și viceprimarul Ionuț Rusu. De altfel, oamenii ne-au mărturisit că vor continua să strângă semnături și vor aduce completări petiției depuse deja în atenția autorității locale.











Se impune precizat că de curând a fost demarată realizarea documentației pentru un nou PUZ pentru cartierul Palazu Mare, demersul fiind realizat de urbaniștii de la Asocierea Agorapolis SRL și Raumplan Design SRL, aceiași care realizează viitoarele PUZ-uri și pentru zonele Tomis I – Tomis II, centru și Zona Peninsulară. Demersul este însă de durată, un nou PUZ urmând să intre în vigoare peste cel puțin doi ani.





Zeci de locuitori ai cartierului Palazu Mare s-au strâns vineri seara, 7 iulie, pe strada Corneliu Baba, în zona unde, în ultimii ani, au început să se ridice blocuri, printre case. Oamenii sunt supărați de faptul că demersurile lor, prin care au încercat să oprească ridicarea imobilelor cu regim de înălțime de P+5 și chiar mai înalte, au fost ignorate până în prezent. Inclusiv în timpul administrației trecute, pe vremea când primar era Decebal Făgădău, locuitorii au făcut numeroase adrese către administrația publică locală, au luat cuvântul în timpul ședințelor de Consiliu Local, dar doleanțele lor s-au lovit de urechi surde. Motivul invocat a fost, invariabil, faptul că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aflat în vigoare pentru zona respectivă permite ridicarea respectivelor clădiri.