Locuri de muncă în străinătate, anunțate de ANOFM

Săptămâna aceasta, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 252 de posturi de muncă vacante, pe care vi le prezentăm în continuare.Finlanda (39 locuri)Mașinist CNC (5 posturi): termenul limită pentru aplicare 30 aprilie 2024; limba engleză; 16-18 euro brut/oră + supliment pentru munca în schimburi în tura de seară; cazarea este oferită de către angajator, dar este plătită de către angajat; contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni; persoanele interesate pot aplica la https://q.bolt.works/application.html?advertId=1269363 Alte posturi: medic generalist (servicii gardă), asistent medical autorizatSpania (66 de locuri)Șofer autocamion (15 posturi): termenul limită pentru aplicare 20 mai 2024; 2300 € net/lună pentru persoanele fără experiență și 3000-3200 € net/lună pentru persoanele cu experiență; permis de conducere C + E; contract pe perioadă nedeterminată; CV și scrisoare de intenție companiei la adresa de e-mail: [email protected] ; pentru monitorizare la [email protected] . Interviul se va face telefonic sau prin apel video.Alte posturi: lucrători în agricultură (cules fructe roșii), inginer specializat în domeniul feroviarSuedia (10 locuri)Măcelar/Tranșator (10 posturi): termenul limită pentru aplicare 31 martie 2024; salariul brut este 3.200€, iar net este aproximativ 2.500€; limba engleză; limbile slave; Muncitorul trebuie să aibă experiență în sacrificarea porcilor. CV în limba engleză, format EUROPASS se trimite la adresa de mail: [email protected] ; pentru mai multe informații legate de job contactați dl Gazmend Uka, mail [email protected] Malta (28 de locuri)Inginer Automatizare Asigurarea Calității (1 post): termenul limită pentru aplicare 23 martie 2024; engleză avansat; inițial până la 50.000 €/an; durata contractului: nedeterminată; Experiență minimă în testare automatizare 5-9 ani, experiența relevantă în JavaScript, experiența practică pe Protractor sau Mocha sau Chai sau Jest sau Puppeteer sau Cypress, experiență în JavaScript, Typescript, UI Automation, Web driver I/O, experiență practică în automatizarea API.; instruire asigurată la locul de muncă; CV model EUROPASS în limba engleză + scrisoare de intenție la următoarele adrese: [email protected] și [email protected] cu mențiunea la subiect că se aplică pentru "Quality Assurance Automation Engineer" cu nr. de referință 404874.Alte posturi: manager dezvoltare afaceri, șoferi taxi, bucătarGermania (32 de locuri)Sudor (f/b) (3 posturi): termenul limită pentru aplicare 31 iulie 2024; limba germană la nivel conversațional A2; 15,92 euro brut/oră; durata contractului: determinată pe 12 luni, cu posibilitate de prelungire; experiență profesională în sudură și în lipirea de aluminiu; permis de conducere categoria B, avantaj autoturism personal, rezistență, atenție, precizie; CV în limba germană la adresa de mail: [email protected] Alte posturi: tehnician în mecatronică auto (carosier auto), muncitor în producție, tehnician service, mecatronist, lucrători în producție, tehnician electronist, fizioterapeut, sudor.Letonia (30 de locuri)Sudor (30 posturi): termenul limită pentru aplicare 30 decembrie 2024; limba engleză conversațional; 1400-2000 euro brut/lună; durata contractului: permanent; experiență în domeniul sudurii; CV în limba engleză la adresa [email protected] Danemarca (25 de locuri)Tehnician industrial (5 posturi): termenul limită pentru aplicare 25 martie 2024; limba engleză sau germană; 26.500 - 35.000 DKK brut/lună. Un Euro=aproximativ 7,4 DKK; durata contractului: nedeterminată; ani de experiență în domeniul prelucrării folosind utilaje pe 3 și 5 axe, experiența GPS, cunoașterea programării ISO și CAM; CV Europass in limba engleză se va trimite prin e-mail la: [email protected] , cu mențiunea "LPM Production".Alt post: sudorBelgia (14 de locuri)Tehnician rețele de telecomunicații (4 posturi): termenul limită pentru aplicare 30 aprilie 2024; limba olandeză/franceză/engleză-foarte bine; salariu 16.90-18.33 euro/oră; contract de muncă permanent pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă; calificare profesională tehnică în domeniu și minim 2 ani experiență în domeniu; permis de lucru la nivel de joasă tensiune; CV în limba engleză, menționând în titlul email-ului "monteur de ligne" la următoarele adrese de email: [email protected] și [email protected] Alte posturi: muncitor necalificat în agricultură (pentru recoltarea de căpșuni); macaragiu; electrician tensiune medie; electrician iluminat stradal.Austria (5 locuri)Tehnician producție (m/f/d) (5 posturi): termenul limită pentru aplicare 30 aprilie 2024; limba germană și/sau limba engleză nivel B1; începând de la 32.292,82 EUR până la 42.242,06 EUR brut anual; contract pe perioadă nedeterminată; calificare profesională ca tâmplar sau lăcătuș sau mecanic sau operator/ tehnician CNC sau tehnician mase plastice; CV, preferabil model Europass, și scrisoare de intenție prin email pentru Petra Rosenstingl la adresa: [email protected] și pentru monitorizare la adresa [email protected] Norvegia (3 locuri)Bucătar (2 posturi): termenul limită pentru aplicare 31 martie 2024; limba engleză; 250 NOK brut/oră; contract sezonier; certificat profesional sau experiență in industria de profil; CV și scrisoare de intenție la [email protected] Alt post: supraveghetor fermă