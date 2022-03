LOTO. Report de peste 2,5 milioane de euro, la 6 din 49

Duminică, 13 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 martie, Loteria Română a acordat 14.495 de câștiguri în valoare totală de peste 728.000 de lei.La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 12,53 milioane lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 3,93 milioane lei (peste 796.000 de euro).La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 600.000 de lei (peste 121.000 de euro), la categoria a II-a se înregistrează un report de aproximativ 184.000 de lei (peste 37.000 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 32.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, reportul este în valoare de peste 313.000 lei (peste 63.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 126.000 de lei (peste 25.400 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 38.000 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 49.000 lei.La tragerea Loto 6/49 de joi, 10 martie, la categoria a II-a, s-au înregistrat 2 câștiguri a câte 51.045,80 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Galati şi la o stație de plată SelfPay.