Magazine ambulante pe plajă. "La 10 minute te agasează un vânzător, dar toată ziua nu vezi niciun polițist!"

„Suntem veniți la Constanța de săptămâna trecută și am ales să mergem la plajă în zona Faleză Nord. Suntem cu copiii, sunt facilități pentru cei mici și este o zonă unde sunt mai ușor de supravegheat. Am rămas însă cu un gust amar când am constatat câți comercianți ambulanți sunt! La fiecare 10 minute trecea câte unul care avea ceva de vânzare: porumb fiert, mere glazurate, covrigi, gogoși, zmee, rochii de vară, jucării. Sunt agasanți! Ca să nu mai spun că cei mici văd, încep să ceară, iar noi trebuie să repetăm același discurs de nenumărate ori pe zi: „Nu îți iau acum, când plecăm de la plajă!”. Noi suntem conștienți că nu este sănătos să consumi astfel de produse, că au stat în soare toată ziua și este rețeta perfectă pentru toxiinfecție alimentară. Dar cum să îi mai explici copilului care vede că la două șezlonguri mai departe o bunică îi cumpără nepoțelului un măr glazurat? Totodată, nu am putut să nu remarc faptul că deși am văzut comercianți ambulanți la fiecare 10 minute nu am văzut niciun polițist, jandarm sau polițist local în cele cinci zile în care am fost la plajă!”, a afirmat Luminița Neagoe.





Problema comerțului ambulant nu este una nouă. Din contră, an de an, este semnalată prezența acestor „comercianți” printre șezlonguri și cerceafuri. Iar an de an autoritățile par să fie surprinse de amploarea fenomenului, iar măsurile aplicate par întârziate, puține și ineficiente.





De exemplu, potrivit datelor transmise de Direcția Generală Poliția Locală Constanța, lucrătorii acestei instituții au aplicat într-o săptămână aproximativ 180 de sancțiuni pentru comerț ambulant. Astfel, în perioadele 24 – 26 iunie și 30 iunie – 3 iulie, între 4 și 6 polițiști locali au fost, zilnic, pe plajă, între Pescărie și Summerland și de la plaja Modern până la Reyna. Aceștia au legitimat 185 de persoane și au aplicat 180 de sancțiuni: șase pentru cerșetorie, 170 pentru comerț ambulant și două pentru aruncarea de gunoaie pe domeniul public. Valoarea sancțiunilor a fost de aproximativ 22.750 de lei și au fost confiscate tăvi de plastic, găleți de plastic, zmee, coșuri scoici, scoici și brățări de scoici.





Pe de altă parte, se impune subliniat că este și responsabilitatea operatorilor de plajă să împiedice accesul comercianților ambulanți și desfășurarea acestor activități ilegale. De asemenea, potrivit Ordonanței de Urgență 19/2006, este și atributul ofițerilor și agenților de poliție din Poliția Română, cât și al ofițerilor și subofițerilor din Jandarmeria Română să sancționeze camparea ilegală pe plajele cu destinație turistică, comerțul ilegal, circulația sau staționarea vehiculelor pe plajă și prezența animalelor domestice, fără lesă sau zgardă. Vara aceasta însă, până în prezent, polițiștii și-au concentrat atenția spre alte zone de pe litoral, pentru reducerea fenomenului infracțional, invocând și faptul că se confruntă cu personal insuficient.





Vara și-a intrat în drepturi, iar plajele sunt înțesate de turiști și constănțeni dornici să se bucure de zilele călduroase și să se scalde în mare. Cum ne-am obișnuit de ani buni, printre ei se strecoară, la orice oră din zi și din noapte, diverși indivizi care pretind că au spirit întreprinzător și și-au încropit mici afaceri ilegale: dotați fie cu niște cutii de plastic sau găleți străbat plajele în lung și în lat și își fac reclamă în stilul caracteristic. O turistă sosită la malul mării din Iași a semnalat pentru „Cuget Liber” cât de agasant și periculos pentru sănătate este fenomenul comerțului ambulant.