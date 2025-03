Medicii de familie constănţeni fug cât îi ţin picioarele de mediul rural

„Luna trecută, m-a dus fata mea tocmai la Constanţa, pentru că nu mai puteam sta pe picioare. Aşa rău mă simţeam. Totuşi, sunt 61 de kilometri de parcurs. Am dat bani pe benzină până acolo, am plătit şi consultaţia la un medic specialist. Dacă am fi avut un doctor aici, în Dumbrăveni, ar fi fost mult mai simplu”, ne-a declarat Alina P.





De ce nu se îndreaptă medicii tineri, măcar, spre zonele din mediul rural? Poate pentru că ar face zilnic naveta, poate din comoditate, pentru că nu ar beneficia de anumite condiții sau din alte motive. Cine știe? Cert este că în urma sesiunii de contractare pentru asistenţa medicală primară în localităţile cu deficit de medici de familie, din judeţul Constanţa, anul acesta a fost depusă o singură cerere de contract cu CJAS, pentru comuna Albeşti.





„Practic, furnizorul de servicii medicale va activa în acest loc. În Albeşti mai era necesar doar un medic, iar venirea noului furnizor va acoperi această localitate. În urma contractării, el va încheia cu instituţia noastră o convenţie, până când reuşeşte să îşi creeze lista de pacienţi. În momentul acesta, în judeţul Constanţa avem încheiate 340 de contracte pentru asigurarea asistenţei medicale primare, cu 358 medici de familie. Numărul necesar pentru a deservi corespunzător populaţia este mai mare, în prezent rămânând un deficit de 44 de medici de familie, dintre care 35 în mediul rural şi nouă în mediul urban. Pentru a rezolva această problemă cu care se confruntă toate judeţele din ţară, legislaţia oferă posibilitatea medicilor nou veniţi într-o localitate de a încheia convenţii de furnizare servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pentru şase luni, perioadă în care aceştia îşi pot întocmi lista proprie de pacienţi”, a precizat reprezentantul CJAS.





Menţionăm că se consideră medic nou venit în localitate medicul de familie care nu are încheiat niciun contract cu CJAS. Pentru a stimula medicii de familie să se stabilească în localităţile deficitare, convenţiile oferă următoarele beneficii: ei primesc un venit lunar bazat pe plata per capita, precum şi o sumă suplimentară pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare a cabinetului, pentru o perioadă de şase luni. De asemenea, această schemă de sprijin oferă o siguranţă financiară medicilor în perioada iniţială, încurajându-i să se stabilească şi să dezvolte relaţii de lungă durată cu comunităţile locale.





În plus, dacă medicul alege să activeze în mediul rural, venitul lunar îi este majorat cu 50% faţă de cel stabilit pentru mediul urban. Mai mult decât atât, în localităţile fără niciun medic de familie, venitul poate fi majorat cu 100%.





Se poate spune că unele deficite sunt deja istorice şi, deşi legislația actuală este mult mai permisivă în a coopta medici, doctorii fug de mediul rural, în pofida avantajelor financiare ce li se oferă. La momentul actual, se înregistrează deficit în următoarele localităţi constănţene: 23 August, Albeşti, Agigea, Ciobanu, Cerchezu, Cuza Vodă, Dobromir, Dumbrăveni, Fântânele, Gârliciu, Grădina, Horia, Limanu, Lipniţa, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Ostrov, Peştera, Rasova, Topalu, Năvodari, Techirghiol etc.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJAS Constanţa, Aura Drăgoi, avem patru localități fără niciun medic de familie. În altele există doar deficit. Este adevărat că este vorba de localități mai mici, cu un număr de locuitori la fel de mic, dar oameni sunt şi ei şi, din când în când, se îmbolnăvesc şi au nevoie de asistenţă medicală. În prezent, la Cerchezu locuiesc 490 persoane, la Dumbrăveni sunt 396 locuitori, la Gârliciu - 1.374 locuitori și la Grădina - 613 locuitori. Ce fac aceste suflete când au o durere mai puternică de cap, când se simt slăbiţi şi nu au forţă? Dacă are cine să-i ducă la Constanța sau altă localitate învecinată, merg acolo.