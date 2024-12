Semnal de alarmă, pe fondul exploziei de afecțiuni respiratorii: "E nevoie de noi clase de antibiotice!"

„Anul trecut, nu am vrut să mă vaccinez, dar când am văzut că numărul infecţiilor respiratorii creşte exponențial, m-am hotărât”, ne-a declarat Aurora L. Şi Valeriu G. s-a deplasat, săptămâna aceasta, la medicul de familie, căruia i-a solicitat vaccinul. „Ani la rând, nu m-a mai interesat acest ser, dar în 2023 am făcut o formă urâtă de gripă şi de atunci am zis că trebuie să-l fac, mai ales că sunt şi în vârstă”, a adăugat bărbatul.





Menţionăm că gripa este o afecțiune virală contagioasă, determinată de mai multe tipuri de virusuri, printre care A, B sau C. Din păcate, netratată corespunzător, poate avea consecințe moderate până la severe și, uneori, pot exista chiar și decese din cauza virusului gripal.





Boala debutează brusc, prin simptome agresive, față de o răceală banală, unde simptomele pot crește gradual în intensitate. În plin sezon al gripei, perioada de incubație variază între una și patru zile, iar infectarea altor persoane se poate face încă dinainte de debutul simptomelor, cu o zi înainte de apariția primelor semne.











Medicamentele antigripale își fac efectul doar dacă se administrează în primele 24-48 de ore de la apariția primelor simptome. Atenţie, însă! Acestea nu opresc boala, ci doar scurtează simptomele de început, cele specifice, precum febră, dureri de cap sau dureri musculare.





Medicul epidemiolog Sergiu Taşinschi ne-a mărturisit că foarte importantă, în acest sezon, este şi rezistenţa la antibiotice a microbilor. „Aceasta este o problemă întâlnită atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În plus, în ultimii ani, nu au apărut clase noi de antibiotice. Nu este rentabil pentru firmele producătoare să dezvolte noi antibiotice. Este mult mai rentabil să dezvolte, de exemplu, un antihipertensiv, pe care îl iau mult mai multe persoane. Ideea este că terapia antibiotică este o chestie finită, este o terapie finită şi, la un moment dat, dacă nu se vor dezvolta noi clase de antibiotice, nu ştiu, ne vom trata cu ceai de muşeţel”, a declarat medicul pentru „Cuget liber”.





În concluzie, decât să trataţi, mai bine preveniţi! Drept urmare, vaccinaţi-vă! În continuare, au dreptul la gratuitate copiii, bolnavii cronici cu vârsta de peste 45 de ani, dar și vârstnicii de peste 65 de ani.





Dacă, în anii trecuți, măștile mai protejau populația de gripă și de infecțiile respiratorii, acum microbii circulă mult mai ușor, ca dovadă și numărul ridicat de îmbolnăviri. În ceea ce privește gripa, în astfel de cazuri, singura soluție de prevenire a bolii este vaccinarea, lucru înțeles de constănțeni. De exemplu, a precizat purtătorul de cuvânt al CJAS, Aura Drăgoi, numai în luna octombrie au existat peste 58.000 de solicitări de efectuare a vaccinului antigripal în Constanța, cărora li se adaugă alte 13.600 în septembrie, deci un total de 71.620 de persoane dornice să se imunizeze împotriva gripei sezoniere.