Goana după vaccinul antigripal. "Nimeni nu se gândeşte la bătrâni. Este o bătaie de joc!"

Ca să vă reîmprospătăm memoria, fiolele de ser nu mai sunt depozitate în cabinetele medicilor de familie, ci stocurile se găsesc în farmacii, iar serul nu mai poate fi inoculat decât pe bază de reţetă. Drept urmare, traseul este următorul: pacienții iau rețeta de la doctori, apoi caută disperați o farmacie care are pe stoc tipul de vaccin recomandat, din cele indicate de Ministerul Sănătății. Precizăm că, în momentul de față, în farmacii au fost aduse vaccinurile Vaxigrip (67,85 lei la liber) și Influvac (64,48 lei, la liber). Că sunt vaccinuri, acesta este un lucru bun. Partea proastă este că oamenilor nu le este permis să facă vaccinul unde vor, ci trebuie să se grăbească să se întoarcă la medicul de familie, pentru că seringa cu ser trebuie păstrată numai la anumite temperaturi, altfel își pierde efectul.



Prescrierile au o valabilitate de maximum 30 de zile de la data emiterii



Deci, după slalomul pe care îl veți face de la o farmacie la alta, după ce găsiți vaccinul, veţi da fuga repede la medicul care vi l-a recomandat. „Nici anul trecut, dar nici acum nu mi se pare normal să trebuiască să alergăm prin tot oraşul, ca să ne vaccinăm. Mulţi dintre noi suntem trecuţi demult de prima tinereţe şi nu mai suntem aşa fâşneţi. Avem probleme de sănătate, ne dor picioarele, spatele. Nu putem să facem drumuri-drumuri, aşa cum ni se cere”, ne-a declarat Costel Panait. Şi Cristiana Moise este de aceeaşi părere: „Nimeni nu se gândeşte la bătrâni. Este o bătaie de joc. Eu am o proteză la piciorul stâng şi nu mă pot deplasa cum vor cei din Ministerul Sănătăţii, la medic, la farmacie şi înapoi, şi pe deasupra şi repede, ca să nu se strice vaccinul”.





Acestea sunt doar câteva exemple de cetăţeni nemulţumiţi, dar ca ei, sunt mulţi alţii. Cert este că, indiferent de modul de distribuire al acestora, vaccinurile gripale ar trebui făcute, măcar de persoanele cu imunitate slabă ori cu diferite boli cronice. În prezent, medicii care pot prescrie vaccinul gripal sunt medici de toate specialitățile aflați în contract cu o casă de asigurări de sănătate, iar cei care pot vaccina sunt medicii de familie, epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medicii din orice altă specialitate care au un atestat de vaccinologie.





„Beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare 50% din preţul de referinţă persoanele cu vârsta între 45 de ani şi 65 de ani, fără boli cronice, iar de compensare 100% din preţul de referinţă, copiii cu vârsta cuprinsă între şase luni şi 19 ani; gravidele; persoanele cu vârsta între 19 ani şi 65 de ani care prezintă anumite boli cronice, precum: boli cardiovasculare cronice; boli respiratorii cronice; boli renale cronice; boli hepatice cronice; boli neurologice cronice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformaţii congenitale; obezitate; persoanele cu vârsta de peste 65 de ani etc. Prescripţia medicală electronică pentru prescrierea vaccinurilor gripale are o valabilitate de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS, Aura Drăgoi.





De subliniat că vaccinarea pentru gripa sezonieră este recomandată pe durata întregului sezon rece, doar că organismul are nevoie de două săptămâni pentru a-și forma anticorpi împotriva virusului.





Anul trecut a fost primul în care bieții oameni au făcut kilometri întregi dintr-o zonă într-alta a orașului doar pentru a se vaccina. În total, au precizat reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), în perioada 1 septembrie 2023 - 1 aprilie 2024, s-au vaccinat 76.000 de constănțeni. Deși procedura era mult mai simplă înainte de 2023, se pare că și anul acesta se va merge pe aceeași variantă de imunizare, chiar dacă aceasta a stârnit o mulțime de discuții și nemulțumiri în rândul populației.