Ministrul Mediului a descins cu Poliția și Jandarmeria în curtea mafiei fierului vechi

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat personal miercuri, la descinderile făcute de polițiști și jandarmi, împreună cu inspectorii Gărzii de Mediu, pe teritoriul mafiei deșeurilor de fier vechi, în Sărulești-Gară, județul Călărași. Echipat în uniforma comisarilor de mediu, Fechet a subliniat că, în afară de combaterea poluării provocate de dezmembrări și incendieri a deșeurilor, fenomenul trebuie abordat complex, adică și din punct de vedere economic și social.







Reciclarea deșeurilor poate asigura venituri comunităților defavorizate, dar această întreprindere trebuie să intre în legalitate și cu respectarea legislației protecției mediului. Amenzile nu rezolvă nimic, susține Fechet.







La mai multe domicilii din localitate și pe câmpuri au fost găsite zeci de tone de fier vechi și electrocasnice, inclusiv autoturisme vechi, ce ar fi urmat să fie valorificate. Acestea au fost ridicate pentru a fi duse la centrele care se ocupă în mod legal de casarea acestor deșeuri. În Sărulești, aproape o mie de locuitori au ca sursă de venit colectarea sau incendierea deșeurilor, motiv pentru care s-a lăsat cu scandal în momentul confiscării „bunurilor” din gospodării.







Problema trebuie abordată economic și social







De asemenea, la unii localnici au fost găsite și cantități impresionante de cupru, evident furate.







“Mă aflu în comuna Săruleşti din judeţul Călăraşi, la o acţiune a Gărzii de Mediu, împreună cu Poliţia Română şi cu Jandarmeria, în legătură cu tratarea ilegală a deşeurilor, în legătură cu depozitarea ilegală a acestora, dar mai important de atât, am dorit să fiu prezent astăzi aici pentru a putea să discut cu autorităţile locale, pentru a putea să discut cu reprezentanţii comunităţii locale, pentru că un lucru este cert, în această comunitate nu discutăm doar de o problemă de mediu. În această comunitate discutăm în primul rând de o problemă socială pe care statul român este dator să o rezolve într-o formă sau într-alta. Dincolo de lipsa sau existenţa autorizaţiilor de mediu şi dincolo de amenzile care se dau aici, ori de câte ori vine Garda de Mediu, problemele comunităţii rămân şi ele trebuie gestionate într-o formă sau într-alta”, a afirmat ministrul Mediului.







Primarul din Sărulești, invitat la minister







El a precizat că l-a chemat pe primarul din Săruleşti la minister pentru a discuta această problemă a deşeurilor.







“Aş dori să menţionez faptul că mâine la prima oră l-am chemat pe primarul localităţii la minister. M-aş bucura să nu vină singur, m-aş bucura să vină însoţit şi de un reprezentant al comunităţii pentru a mă asigura că discutăm acelaşi lucru toţi, nu discut un lucru cu primarul şi alt lucru cu ceilalţi, pentru că, în mod cert, aşa cum arată astăzi acest câmp, este inadmisibil. Va trebui să găsim soluţii de a respecta toate exigenţele de mediu, va trebui să găsim soluţii de finanţare, dacă e cazul, pentru că nu îmi propun să mă prefac că aceşti oameni nu există. Acest lucru s-a întâmplat, din păcate, până astăzi şi aici, s-a întâmplat şi în multe alte comunităţi în care am fost şi eu personal, însă trebuie să acceptăm că această comunitate există, trebuie să acceptăm că această comunitate are activitatea pe care o are de ani de zile şi probabil o va avea şi în continuare şi trebuie să găsim acea formă legală prin care să nu avem probleme de mediu şi m-aş bucura să nu avem nici probleme sociale”, a mai declarat Mircea Fechet.







Ministrul Mediului susţine că amenzile şi confiscarea deşeurilor nu rezolvă problema.







“Amenzile nu rezolvă problema. Confiscarea acestor deşeuri nu rezolvă problema, pentru că eu sunt convins că dacă rămânem la aceste măsuri pe care le-am mai aplicat şi în trecut, probabil peste o săptămână, peste o lună, dacă vom veni din nou aici, vom găsi acelaşi lucru. Iar din acest motiv noi trebuie să identificăm soluţii serioase, nu doar amenzi”, a mai declarat Fechet.







Fiare confiscate







La această acţiune a fost prezent şi Andrei Corlan, şeful Gărzii Naţionale de Mediu. Corlan a precizat că deşeurile găsite la Săruleşti vor fi confiscate.







Garda Naţională de Mediu a desfăşurat multiple controale împotriva acestui fenomen de colectare, deţinere, valorificare ilegală a deşeurilor şi aici avem parte de un fenomen ilegal. A aplicat sancţiuni de 133 de milioane de lei anul trecut, a întocmit 687 de sesizări penale. Acestea sunt demersuri împotriva efectelor, nu elimină cauza, a afirmat Andrei Corlan, şeful Gărzii Naţionale de Mediu.







“Astăzi se vor confisca deşeurile cu valoarea materială. Este o procedură nou implementată de către Garda de Mediu. Este cel mai descurajant mod de combatere a acestui gen de activităţi. Deci vor fi colectate deşeuri cu valoare materială, noi nu strângem gunoiul de aici. Noi dăm o lovitură afacerilor ilegale. Vor fi colectate deşeuri cu valoare materială. Au fost aplicate deja sancţiuni în cuantum de 200.000 de lei. Şi mai avem încă şase controle în desfăşurare”, a mai declarat şeful Gărzii Naţionale de Mediu.