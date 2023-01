O noua zi liberă în 2023. Atenție, doar o categorie de angajați beneficiază de ea

Salariații feroviari vor beneficia, din acest an, pe lângă liberele legale de care se bucură toți angajații din țara noastră pe parcursul unui an, de o zi liberă suplimentară în februarie. Legea care cuprinde această măsură, apărută în 2020, a fost amânată de mai multe ori și a intrat în vigoare la începutul anului, astfel că liberul suplimentar din februarie se acordă abia din 2023.



Măsura se aplică din 2023, deoarece și Legea 195/2020 a intrat în vigoare în acest an. Prin urmare, primul an în care 16 februarie va fi zi liberă este 2023.







Măsura se regăsește în Legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar, document oficializat pe final de 2020. Legea trebuia să se aplice din 2021, dar a fost amânată inițial prin OUG 8/2021, iar ulterior a fost amânată încă o dată prin OUG 130/2021.

