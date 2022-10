Obrazul subţire cu cheltuială se ţine! Preţul chiriilor la apartamente arde buzunarele studenţilor

Am intrat în cursul zilei de ieri, 29 septembrie, în legătură cu mai mulţi agenţi imobiliari şi toţi ne-au spus acelaşi lucru: fără minimum 250 de euro, nu găsiţi nici măcar o garsonieră, şi nu vă gândiţi la una de lux, ci una modestă, care să vă asigure un acoperiş deasupra capului, să aveţi apă curentă, căldură şi cam atât. Unii dintre ei explică situaţia prin prisma faptului că, în mod previzibil, din cauza bulei imobiliare create în ultimele luni în ţara noastră, cele mai multe prețuri sunt semnificativ mai mari față de acum un an. Într-un cuvânt, goana după chirii nu mai poate fi cea din anii trecuţi, bineînţeles din cauza prețurilor mult mai piperate.





„Preţurile încep de la minimum 250 de euro o garsonieră şi ajung până la 500-600 de euro pe lună. Unii mai lasă la preţ şi îşi închiriază apartamentele, prin zona universităţii, şi la preţul de 350-400 de euro, dar nu fac toţi acest lucru”, ne-a declarat un agent imobiliar. Practic, la un simplu calcul reiese că numai o cămăruţă, să poţi sta în ea, costă în jur de 1.250 de lei, iar un apartament poate ajunge şi la 3.000 de lei.





În concluzie, obrazul subţire cu cheltuială se ţine. În aceste condiţii, unii merg înainte pe acest drum şi se mută cu chirie, în timp ce alţii fac, de fapt, ce ar trebui să facă toţi studenţii, şi anume să locuiască într-un cămin, împreună cu alţi tineri, pentru că, până la urmă, cel mai important este procesul educativ, şi nu camera în care stai.





„Eu am vrut să închiriez un apartament şi când mi s-a spus că mă costă 500 de euro lunar, sumă la care se adaugă şi utilităţile, atunci am renunţat la idee. Sigur, mi-ar fi plăcut să nu am atâţia colegi de cameră (3), dar nici să dau atâţia bani. Suma aceasta ar fi, practic, un salariu de-al părinţilor mei, aşa că prefer să îmi cumpăr cu aceşti bani cărţi şi ce va mai fi necesar la facultate”, ne-a mărturisit Adela P.





Cristian J. s-a convins, însă, că închirierea unei garsoniere este cea mai bună idee şi se mută începând cu data de 1 octombrie la o staţie distanţă de universitate. Deci, părerile sunt împărţite în ceea ce priveşte preţurile şi preferinţele proaspeţilor boboci sau ale celor care sunt deja studenţi în ani mai mari.





Pentru cei care nu şi-au permis luxul unei garsoniere sau al unui apartament, Universitatea „Ovidius” le-a pus la dispoziţie, anul acesta, un număr de 1.262 locuri, dispuse în patru cămine. Ca preţuri, studenţii de la forma de învăţământ fără taxă care au optat pentru o cameră cu trei sau patru locuri vor da 250 de lei, iar cei de la cu taxă, 350 de lei. Potrivit rectorului instituţiei de învăţământ, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, taxele au crescut în 2022, de la 165 de lei la 250 de lei pentru studenţii bugetari şi de la 280 lei la 350 lei pentru ceilalţi. „La acest moment, taxele noastre, chiar şi după majorare, sunt mai mici sau egale cu taxele din ţară de anul trecut”, a precizat acesta.





S-a scumpit până și educația. Studenții din întreaga țară care au intrat la unele universități se plâng că, anul acesta, au de plătit taxe mai mari ca în anii anteriori. Şi cum vor avea ore întinse pe toată durata zilei, foarte mulți dintre ei își caută o locuință accesibilă aproape de facultate. Dacă preferă, însă, confortul şi vor să nu stea cu încă doi-trei colegi în cameră, cum se întâmplă la căminele studenţeşti, în aceste condiţii îşi vor pune serios părinţii la cheltuială, întrucât chiriile la garsoniere sau apartamente au luat-o, pur şi simplu, razna, anul acesta.