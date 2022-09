Oaspeți din Turcia la Universitatea „Ovidius”

În cadrul proiectului „Adaptation Guide to Educational System & Social Life for International Students (Software of Students)", inclus în programul Erasmus+, astăzi, directorul proiectului din partea Universității „Ovidius” Constanța, conf. univ. dr. Denis Ibadula, a primit vizita cadrelor didactice, a studenților şi partenerilor din Turcia.Într-un interviu acordat „Cuget Liber”, aflam de la conf. Denis Ibadula că acesta este cel mai vechi proiect Erasmus implementat, care se va încheia la finele acestei luni și al cărui aplicant este Universitatea Bursa/Uludag, cu o valoare totală de 199.161 de euro, finanțat din fondurile Programului Erasmus Plus, în cadrul unui consorțiu format din șapte instituții.Prin intermediul acestui proiect s-a realizat o aplicație pe mobil, extrem de folositoare studenților internaționali, care pot afla, spre exemplu, ce acte le sunt necesare pentru înscrierea la Universitatea «Ovidius» sau la Universitatea București, dar și multe alte informații.Organizațiile partenere în acest proiect sunt: Universitatea „Ovidius” din Constanța (România), Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ucraina), Society for Intercultural Research and Friendship (Turcia), POLAR Arastirma Teknoloji A.S. (Turcia), Turkey Ankara Student Youth Group (Turcia) și France Solution: Solidarité & Inclusion (Franța).