Miercuri, 18 decembrie 2024, la sediul OMD Mamaia-Constanța, a avut loc o conferință de presă susținută de George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța, Nicolae Bucovală și Sebastian Puznava, primvicepreședinții asociației. Evenimentul a marcat prezentarea raportului de final de an al activităților organizației, precum și a planurilor pentru 2025.Printre subiectele esențiale atinse de OMD Mamaia-Constanța se numără târgurile internaționale, Info-tripurile organizate și discuțiile cu tour-operatorii, evenimentele artistice, parteneriate OMD la multiple festivaluri și evenimente, competiții turistice, comunicarea publică națională și locală, publicitatea națională, colaborarea cu autoritățile locale și situația financiară, patrimoniul OMD, logo și slogan al stațiunii Mamaia, logo și slogan al orașului Constanța, comunicarea cu OMD Județul Constanța, cursele aeriene de la Mihail Kogalniceanu și PUZ-urile în stațiune și municipiu.George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța a subliniat faptul că turismul românesc din Mamaia și Constanța se bazează preponderent pe turiștii români, dar a evidențiat o creștere semnificativă a numărului de turiști străini. Conform datelor prezentate, numărul total de turiști a crescut cu 12,5% față de anul precedent, iar segmentul turiștilor străini a înregistrat o creștere de 8%.Anul acesta OMD Mamaia-Constanța a participat la mai multe târguri internaționale, fiind o adevărată rampă de lansare care ne-au adus în vizorul internațional. În 2025 sunt planificate deja șase participări, trei în primăvară și trei în toamnă.În ultima vreme, în spațiul public, au apărut informații conform cărora telegondola din Mamaia ar urma să fie demolată. George Măndilă a dorit să clarifice situația, anunțând că aceasta nu va fi demolată.„Telegondola din Mamaia nu va fi demolată. Am avut ședințe și am elaborat un punct de vedere foarte clar în care ne-am exprimat intenția. Vrem ca societatea Telegondola să își extindă activitatea”, a declarat George Măndilă.Perspective pentru 2025OMD Mamaia-Constanța are planuri ambițioase pentru 2025, cum ar fi organizarea de evenimente culturale și artistice, inclusiv colaborarea cu artiști internaționali, utilizarea patrimoniului existent al organizației (două scene importante) și organizarea unor activități la Cazinoul din Constanța.Nicolae Bucovală a anunțat că primul avion cu turiști polonezi va sosi la Constanța în vara anului 2025, un semnal pozitiv pentru creșterea numărului de turiști străini. De asemenea, Sebastian Puznava a atras atenția asupra unei probleme persistente: percepția negativă a localnicilor asupra propriei destinații.„Turiștii străini au o părere bună despre Constanța, dar localnicii sunt cei care transmit mesaje negative. Dacă noi spunem că este urât aici, această imagine va afecta inevitabil reputația destinației”, a declarat Sebastian Puznava.Printre prioritățile pentru anul viitor se numără organizarea a noiInfo-tripuri pentru agenții de turism, promovarea eficientă a destinației la nivel european, colaborarea strânsă cu autoritățile locale și identificarea resurselor financiare pentru anul 2025.Această ultimă întâlnire pe anul 2025 a evidențiat, încă o dată, angajamentul OMD Mamaia-Constanța de a dezvolta turismul local și de a atrage atât turiști români, cât și străini. Strategiile propuse pentru 2025 se bazează pe promovare, parteneriate și investiții în infrastructură, toate având ca scop consolidarea poziției stațiunii Mamaia și a orașului Constanța ca destinații turistice de top în România.