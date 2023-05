Peisaj de „vis”, pictat în nuanţe cenuşii: mizerii şi degradare în jurul fostei secţii de Oftalmologie

În timp ce utilajele şi muncitorii lucrează de zor în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) pentru a pregăti terenul pentru instalarea modularului, la doar câţiva paşi, tronează o altă clădire abandonată în urmă cu aproximativ 13 ani, în care, până atunci a funcţionatsecţia de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Din păcate, timpul şi lipsa investiţiilor şi-au pus din plin amprenta, astfel că spaţiul este într-un stadiu avansat de degradare.Clădirea în care medicii constănţeni au avut grijă decenii la rând de ochii bolnavilor din judeţul nostru pare a fi desprinsă dintr-un tablou nereuşit, pictat în nuanţe cenuşii, pentru că de roz sau alte nuanţe optimiste nici că poate fi vorba. Cândva, oftalmologii alergau de colo-acolo pe holurile instituţiei, pentru a-şi trata pacienţii, fugeau de la un pat la altul (30 locuri erau alocate acestei secţii) pentru a le îmbunătăţii vederea persoanelor aflate în suferinţă. Pentru că de la acel moment a trecut, deja, mai bine de un deceniu, iarba şi buruienile şi-au făcut lejer loc pe spaţiul din faţa clădirii, pe unele porţiuni peisajul putând fi confundat cu o mică junglă urbană. În plus, din cadru nu lipsesc gunoaiele aruncate de persoanele răuvoitoare, iar în ceea ce priveşte clădirea, între timp, s-au spart geamurile, s-au rupt uşile şi pare că nimic nu se mai află în stare de funcţionare.Având în vedere stadiul avansat de degradare, acum nu se mai pot trata decât purecii, câinii vagabonzi și pisicile din zonă. Nimic mai mult. Deoarece clădirea este în paragină de atâta amar de vreme, cetăţenii din zonă, şi nu numai, se întreabă ce se întâmplă cu acest spaţiu. „În fiecare an sperăm că autorităţile locale vor lua măsuri şi vor face ceva cu această clădire, pentru că este păcat ca acolo să nu fie amenajată o altă secţie de spital. Din păcate, peste tot s-a așternut o mare nepăsare. Se vede foarte bine cum clădirea s-a șubrezit, iar bălăriile au pus stăpânire peste tot. Vara este cel mai rău, pentru că verdeaţa necosită duce la apariţia insectelor, care, efectiv, ne termină” ne-a declarat Rodica F.Locuitorii sunt nemulţumiţi şi îşi doresc ca spaţiul să capete o altă destinaţie medicalăLa fel de nemulţumit este şi Viorel P., care ne-a mărturisit că el a fost pacient al secţiei de Oftalmologie mult timp. „În anii 2000, secţia funcţiona la capacitate maximă aici. Acum, imaginea este dezolantă.Ce-a fost şi ce-a ajuns! Având probleme cu vederea şi dioptrii foarte mari, eram un client fidel al secţiei. Personalul era tare amabil şi mă ajuta de fiecare dată”, îşi aminteşte şi acum bărbatul. Din discuţiile cu oamenii, am aflat că îşi doresc cu nerăbdare ca acest spaţiu să capete o altă destinaţie, dar tot una medicală, un loc în care să îşi poată investiga sănătatea, să îşi facă nişte analize medicale, diferite tratatamente etc. Pentru că spaţiul se află în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), am dorit să aflăm ce planuri au autorităţile locale cu această clădire degradată.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJC, Marian Cioacă, proiectul „Amenajarea, consolidarea și modernizarea imobilelor C1 și C2 au în vedere înființarea unei Secții Clinice Medicale III cu un compartiment de Reumatologie și un Centru de Excelență în diagnosticul bolilor reumatice. Acestora li se adaugă o bază de tratament de reabilitare medicală, conform standardelor europene. Cel puţin aşa spun reprezentanţii instituţiei că scrie în caietul de sarcini întocmit. „În momentul de față, proiectul privind reabilitarea imobilelor se află în faza de actualizare, proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, urmând ca ulterior să fie identificate surse de finanțare pentru acesta”, a precizat Marian Cioacă.Având în vedere cum se mişcă lucrurile în România, suntem convinşi că până vor fi găsiţi banii pentru cele propuse şi enumerate în rândurile de mai sus va mai trece, cu siguranţă, mult timp.