Un spital trebuie să plătească despăgubiri de 500.000 de euro pentru o intervenție medicală nereușită. Ce s-a întâmplat este incredibil

Judecătoria Buzău obligă Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Buzău la plata sumei de 500.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce un pacient a suferit o inflamaţie a organului sexual, ca urmare a unor manevre greşite de montare a unei sonde urinare. Medicii de la alt spital au fost nevoiţi să-i amputeze organul genital pentru a-i salva viaţa.







Potrivit deciziei Judecătoriei Buzău, medicii împotriva căruia pacientul s-a îndreptat în instanţă au fost absolviţi din punct de vedere penal ca urmare a prescrierii faptelor, în schimb magistraţii îi obligă la plata unor daune alături de SJU Buzău, potrivit Agerpres.







Pacientul, fost militar, a declarat că este mulţumit de decizia instanţei de judecată, dar că starea sa de sănătate s-a degradat de la an la an, după suferinţa produsă de operaţii.







“Sunt mulţumit faţă de cât am suferit şi cât am pătimit. Starea mea de sănătate s-a degradat cu diabet, am făcut şi diabet, stare de anxietate. Acum sunt dependent de insulină. Nu cred că se mai repară ceva. Anul acesta de Crăciun se împlinesc 9 ani de la prima intervenţie chirurgicală de la Buzău”, a declarat pacientul.







Conducerea SJU Buzău a anunţat că va contesta decizia instanţei de judecată. „În primul rând, a fost dosar penal, noi nu am fost implicaţi, au fost medicii, s-a stabilit să plătim noi în solidar pentru ei. Bineînţeles că vom ataca, mi se pare inacceptabilă suma solicitată de partea vătămată”, a spus Claudiu Damian, managerul SJU Buzău.