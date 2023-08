Planuri mărețe pentru Parcul Teatrului, singura oază de verdeață din centrul Constanței

„Parcul a fost amenajat inițiat în 1907 și în înfățișarea actuală între anii 1957 – 1958. Compoziția actuală este gândită pentru a pune în valoare clădirea Operei. Elementul dominant este statuia „Faun și nimfa”, poziționată pe axul de simetrie al fațadei operei. Statuia este amplasată într-un bazin gândit ca proporție și poziționare pentru a reflect clădirea, când este umplut cu apă. (...) Parcul necesită reabilitare pentru readucerea lui la o stare armonioasă. Se observă crăpături în pavajul aleilor pietonale, care este din asfalt. Aceste crăpături au apărut din cauza lipsei unui sistem de drenaj al apelor meteorice de pe suprafața impermeabilă. Mobilierul urban, băncile și coșurile de gunoi sunt degradate sau distruse în unele cazuri. Există o anexă din panouri de PVC înspre parcarea din fața Sălii Sporturilor, părăsită în momentul de față”, se precizează în documentația întocmită.





Faza DALI a proiectului de reamenajare a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local Constanța, în 2019. Între timp, costurile au crescut, iar proiectul modificat. Drept pentru care, este necesară o ajustare a costurilor. Prin urmare, în cea mai recentă ședință a Consiliului Local Constanța, din 31 iulie, a fost adoptat, cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico economici în etapa proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski”. Astfel, noua valoare totală estimativă aprobată pentru investiție, conform devizului general actualizat în etapa Proiect Tehnic, este de 11.854.062,10 lei cu TVA.



Va fi desființată parcarea dinspre Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”





Spicuind memoriul tehnic privind transformările prin care va trece Parcul Teatrului, se impune să prezentăm câteva dintre planurile cuprinse în proiect. În primul rând, se are în vedere mărirea suprafeței de spațiu verde, iar acest lucru va fi obținut prin îngustarea aleilor și desființarea parcării dinspre Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.





„Se mărește suprafața de zonă verde. Această mărire se obține prin renunțarea la zona de parcare din stânga fațadei principale a teatrului, prin renunțarea la aleile de asfalt dinspre bd Tomis și prin îngustarea aleilor cu castani maturi. Îngustarea aleilor este necesară deoarece acestea au fost amplasate mult prea aproape de rădăcini, care au ieșit la suprafață”, se arată în memoriul anexat hotărârii de Consiliu Local. Iar lista schimbărilor este lungă și cuprinzătoare: „Se păstrează planimetria existentă a parcului și se înlocuiește complet îmbrăcămintea. Se înlocuiesc toate băncile și se repoziționează pe amenajarea nouă. Se înlocuiesc toate coșurile de gunoi existente și se repoziționează. Se propune mai multă zonă verde în cadrul totalului de suprafață a parcului. Statuile vor fi reabilitate, pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul proiect, care va fi aprobat de Comisia de Monumente. Bazinul din jurul statuii se reabilitează. Elementele de decor din piatră rămân și se reabilitează. Anexa de lemn se desființează din motive compoziționale și se propune o anexă nouă, într-o poziție care să nu deranjeze axele de perspectivă a parcului. Pe amplasamentul anexei existente se va propune un monument de for public pe baza unui proiect separat de prezentul. Piatra de la soclurile decorative și stâlpii decorativi va fi recondiționată. Sensul giratoriu va fi reabilitat. Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare. Copacii maturi se păstrează, cișmelele se păstrează și se reabilitează. Jardinierele din beton se desființează”.



Arbori de 40 – 50 de ani, pentru care trebuie „zonă de protecție”





Demne de consemnat sunt și planurile pentru copacii din parc. Autoritățile doresc un spațiu verde mai divers, mai tânăr, iar pentru aceasta este nevoie de îndepărtarea copacilor bătrâni și bolnavi. „275 de exemplare de arbori, un număr de 8 pini sunt în stadiu avansat de declin biologic, fiind uscați în proporție de peste 50% și astfel propuși pentru extragere. Alți 5 plopi negi sunt trecuți de vârsta de 50 de ani și prin urmare pot prezenta probleme în cursul anilor ce urmează, mai mult cu cât în ultimii ani au suferit intervenții severe de tăieri aplicate în coroană. (...) Pe lângă aceștia, propunem lucrări de extragere a arborilor și arbuștilor depreciați, identificați în perimetrul studiat, în acord cu concluziile studiului istoric privind vegetația existentă, anume un exemplar Thuja Occidentalis, un salcâm japonez, 6 oțetari, exemplarele îmbătrânite de clopoței de aur”, se arată în document. Totodată, „este recomandată instituirea unei zone de protecție față de trunchiurile arborilor trecuți de 40 – 50 de ani în vederea siguranței vizitatorilor și asigurării spațiului propuse de intervenție asupra arborilor, în situații excepționale. Totodată este imperativă asigurarea respirabilității și permeabilității la nivelul rădăcinilor principale vizibile la suprafața solului, în special în cazul arborilor trecuți de 40 – 50 de ani având dimensiuni impresionante, de 80 – 100 cm în diametrul trunchiului, prin decopertarea covorului asfaltic în cazul trotuarului aferent bd-ului Tomis”, este o altă intenție.





Deocamdată proiectul este la stadiu de documentație, urmează să se treacă la execuție în perioada următoare.





Anul acesta se împlinesc 116 ani de când a fost înființat Parcul Teatrului și 65 de ani de când are actuala configurație. Pentru cei care nu îl identifică, este vorba despre parcul amenajat în fața Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, în prezent singura oază de verdeață din centrul municipiului Constanța. În condițiile în care administrația publică locală a demarat mai multe proiecte pentru schimbarea înfățișării centrului orașului – vorbim atât despre reabilitarea străzii pietonale Ștefan cel Mare, cât și despre actualizarea Planului Urbanistic Zonal, care va schimba regulile de construire în zona respectivă – se are în plan și modernizarea acestui parc. O modernizare necesară, am putea sublinia, căci, chiar dacă nu este la fel de inestetic precum alte parcuri din oraș, semnalele degradării sunt vizibile și aici. Iar aceste semne au fost stipulate și în memoriul arhitectural pus pe hârtie de cei responsabilizați de Primăria Constanța pentru a gândi transformările cărora le va fi supusă suprafața respectivă.