Profesorul Vlad Ciurea, despre experiența care l-a marcat: "Îl bagi în sală, îl deschizi și mă chemi și pe mine să văd"

„Țin minte ca a fost un caz cu un marinar care a căzut în cala vaporului, pe Dunăre, și l-au adus prin Giurgiu, de urgență, la București. În urma investigațiilor, am găsit o fractură și un cheag de sânge și am operat acest lucru, iar medicul primar a fost total de acord.Operația a decurs bine, și-a revenit, dar problemele de chirurgie erau foarte dificile pe vremea aceea erau foarte dificile. Acea hemostază, oprirea sângerării în creier, e foarte dificilă și diferă de abdomen și de alte lucruri.Operația a reușit, dar în trei zile s-a lăsat în jos și m-am gândit atunci ce s-a întâmplat. Și mi-am dat seama, în gardă, că sigur – am întrebat și colegii mai în vârstă, cu părul alb – s-a refăcut hematomul", a spus profesorul Ciurea, printre altele, la podcastul ALTCEVA realizat de Adrian Artene.