Report de peste 1,27 milioane de lei, la Loto 6/49

Chiar dacă norocul nu v-a surâs în weekend, joi, 6 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile de duminică, 2 iulie, Loteria Română a acordat câştiguri în valoare totală de peste 1,01 milioane de lei. Săptămâna aceasta, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 1,27 milioane de lei (peste 256.400 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 6,70 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de aproximativ 7,33 milioane de lei (peste 1,47 milioane de euro). De asemenea, la Noroc Plus, reportul a ajuns la peste 71.300 de lei (peste 14.300 de euro), iar la Loto 5/40, de aproximativ 533.000 de lei (peste 107.300 de euro). Ultimele şanse de câştig le aveţi la Super Noroc, unde este în joc un report cumulat de 55.400 de lei (peste 11.100 de euro).