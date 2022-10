Salariații vor primi cinci zile suplimentare de concediu plătit! Legea a fost promulgată! Iată condiţia

„Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede legea promulgată.







Perioada nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o lege care introduce în Codul Muncii mai multe drepturi suplimentare pentru salariaţi, printre care acela de a li se acorda un concediu în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie.