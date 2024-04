Şeful Casei de Pensii, mesaj pentru pensionarii care nu şi-au primit banii din cauza grevei de la Poştă

Şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a transmis un mesaj pentru pensionarii care nu şi-au primit banii din cauza grevei de la Poştă, dar şi pentru angajaţii acestei companii.







"În momentul de față, nu am o statistică câte pensii au întârziat în teritoriu. Credeți-mă că și eu am sunat în teritoriu, prin județele unde am sunat nu sunt probleme cu achitarea acestor pensii. Suntem în plin proces de achitare a acestor pensii. Termenul de livrare conform convenției pe care o avem încheiată cu Compania Națională Poșta Române, este 1-15 a fiecărei luni. Ne aflăm în acest interval în momentul de față și suntem în plin proces de achitare a acestor pensii. Nu avem o statistică. V-am zis, eu am sunat și exact pe unde am sunat nu au fost probleme în achitarea acestor pensii", a spus Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, marţi, la Antena 3 CNN.







Cei de la Poșta Română spun că în patru județe sunt oficii poștale închise: în Maramureș, în Bistrița-Năsăud, în Ialomița și Arad.







Acolo poștașii, în diferite oficii poștale, nu în toate, nu au dus pensiile nici ieri, nici azi.







"Dacă sunt asemenea situații, cei de la Compania Națională Poșta Română ar trebui să se mobilizeze, ca în acest interval de 1-15 să reușească să achite absolut toate pensiile, să recupereze aceste întârzieri, astfel încât pensionarii să nu sufere nici măcar o zi întârziere", a transmis Daniel Baciu.