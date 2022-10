Spitalul Mangalia nu mai asigură gărzile la Pediatrie! "S-a creat o panică nejustificată!"

„Dacă cel mic are febră mare şi nu se mai poate ţine pe picioare, pe lângă timpul pe care îl avem de aşteptat la Constanţa, până va fi preluat, acum mai avem şi o oră de mers până acolo. Nu este normal aşa ceva”, a precizat şi Andreea P.





„Dacă nu ştii că la Mangalia nu se mai fac gărzi pierzi timp preţios, în care copilului i se poate administra un tratament sau i se poate pune o perfuzie. În cazul în care nu se simte bine, nu poţi nici să conduci maşina foarte repede, să îl zdruncini. Sperăm ca spitalul să găsească rapid o soluţie, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă”, a adăugat tatăl unui băieţel de şase ani.





De ce s-a ajuns la o astfel de decizie? Potrivit directorului Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, le-au plecat doi medici.





„Unul dintre ei este grav bolnav şi nu mai poate profesa, iar celălalt şi-a dat demisia. Ca urmare, am rămas cu trei medici şi în aceste condiţii nu putem asigura asistenţa medicală 24 de ore din 24, până la sfârşitul lunii. Medicii rezidenţi din ultimul an, care ne ajutau în mod regulat, se află în perioada de examene acum, dar după data de 15 noiembrie reluăm toate colaborările, cu toată lumea şi, în plus, ne vine un medic detaşat de la Medgidia. Adică este vorba de o perioadă de colaps de numai o săptămână, până la sfârşitul lunii octombrie. Între timp, oamenii trebuie să ştie că avem personal medical în incinta spitalului, se acordă asistenţă medicală, dacă cei mici au, de exemplu, mâini rupte, capul spart etc. De ei se ocupă medicii noştri. Măsura a fost luată în caz de urgenţă majoră. Noi am vrut ca oamenii să fie informaţi asupra acestui lucru, dar s-a creat deja o panică nejustificată. Noi suntem aici şi oferim consultaţii într-un program de zi. Am găsit înţelegere la colegii noştri de la SCJU Constanţa, precum şi la cei de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean pentru această perioadă. Populaţia trebuie să ştie că, începând cu data de 1 noiembrie, activitatea revine la normal. Ne va veni un medic pediatru, prin transfer, de la Spitalul Municipal Medgidia, plus că medicii rezidenţi îşi vor relua colaborarea cu noi, pe un grafic de gărzi”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.





După postarea acestui anunţ pe pagina de socializare a spitalului, părinţii au şi început să reacţioneze, exprimându-şi panica, dar, totodată, şi nemulţumirea vizavi de această situaţie. Mulţi se gândesc că până ajung la Constanţa sunt 45 de kilometri de parcurs şi se tem pentru micuţii lor, în caz că se vor confrunta cu probleme de sănătate ce impun deplasarea de urgenţă la o unitate spitalicească. „Să ne rugăm să nu avem probleme cu copiii după ora 14.00. Mi se pare aberant şi lipsit de orice logică să laşi nu doar municipiul fără gărzi la pediatrie, ci multe alte comune, sate şi localităţi”, a declarat Irena M., o mămică.