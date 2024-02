Taximetriştii au decis să intre în greva foamei

Taximetriştii, membri ai Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi (ANPOTRT), vor intra în greva foamei, după ce reprezentanţii Guvernului au cerut o lună pentru a analiza modificarea legislativă cerută de aceştia, a declarat, miercuri, preşedintele organizaţiei, Remus Nedelcu.







"Am fost la Guvern dimineaţă, la ora 9:00. Am cerut să se dea o ordonanţă de urgenţă pentru a modifica OG 49/2019, de 9 luni de zile, din 20 iunie 2023. Astăzi, când am ajuns acolo (la Guvern, n.r.) ei s-au făcut că nu ştiu absolut nimic, că acum iau la cunoştinţă, că acum văd despre ce e vorba şi ne-au mai cerut încă o lună de zile ca să vină cu o propunere. Fapt care nu se poate întâmpla pentru că peste o lună, o lună şi un pic, chiar nu mai avem cu cine sta de vorbă pentru că se intră în campanie electorală, nu o să se mai poată da ordonanţe de urgenţă şi taximetria la nivel naţional o să intre în colaps, la propriu. Toţi cei din piaţă, în momentul acesta mai sunt o mare parte dintre ei în Piaţa Constituţiei, o altă parte au blocat Piaţa Victoriei, vor intra în greva foamei. Pe oameni nu putem să-i mai oprim. Chiar mulţi au început să plângă de durere pentru că nu-şi mai pot plăti ratele la maşini, nu îşi mai pot plăti leasing-urile, nu mai au bani să ducă la copii acasă, la propriu", a afirmat Remus Nedelcu.







El a menţionat că în Piaţa Constituţiei au mai rămas 500-600 de maşini, o parte în Piaţa Victoriei, iar o parte pe alte bulevarde. Miercuri dimineaţa, la protest participau în jur de 1.200 de taxiuri.







"Asociaţiile reprezentative la nivel naţional, cu reprezentanţi din aproape toate judeţele ţării, au întâlnit un Guvern ostil, un Guvern al alternativilor, al Uber-ului şi Bolt-urilor, al multinaţionalelor. Nu era un Guvern al României, al românilor până la urmă, că noi îi plătim din banii noştri, din munca noastră", a subliniat Remus Nedelcu.







Potrivit acestuia, în prezent se stă pe un butoi de pulbere, iar reprezentanţii asociaţiei stau printre taximetrişti pentru a-i "potoli" şi pentru ca protestul "să nu se transforme în altceva", informează Agerpres.







Întrebat cât ar putea dura greva foamei, el a precizat că nu există o estimare, dar până ce premierul nu va veni în faţa taximetriştilor şi la va spune că în 3-5-7 zile lucrătoare va da ordonanţa cerută, aceştia nu vor renunţa. Remus Nedelcu a spus că, în vara anului trecut, solicitările taximetriştilor cuprindeau 38 de puncte, iar ulterior s-a ajuns la 5 puncte. În urmă cu două săptămâni s-a mai renunţat la un punct şi au ajuns la 4 puncte.







"Ei ne mai cer încă o lună să mai dezbată să vadă dacă acele puncte sunt conforme cu legea în sine. Chiar în nouă luni nu au putut să vadă dacă sunt? Deci ne plimbă până nu se mai pot da ordonanţe de urgenţă pentru că ei vor intra în campanie electorală. Acesta este nemulţumirea tuturor celor din ţară. În Timişoara deja au ieşit în stradă, în Cluj au ieşit în stradă", a mai spus Remus Nedelcu.







Taximetriştii membri ai Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi (ANPOTRT) au continuat miercuri protestele în Piaţa Constituţiei, solicitând emiterea, în regim de urgenţă, a unui act normativ care să reglementeze activităţile de transport alternativ.







Protestul taximetriştilor a fost anunţat pentru perioada 26 - 28 februarie 2024.







Conform unui comunicat al Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, acţiunea are ca scop atragerea atenţiei Guvernului României, privind multiplele solicitări depuse în ultimele şapte luni, în încercarea de a modifica Legea 204/2019(OG49/2019), care reglementează transportul alternativ.







Principalele revendicări ale taximetriştilor vizează: limitarea copiilor conforme, pe criterii similare cu cele aplicate serviciului de taximetrie, având ca rezultat protejarea calităţii vieţii şi aerului; eliminarea posibilităţii de emitere a copiei conforme pentru auto deţinute de operatori cu contract de comodat sau închiriere şi ridicarea pragului de autorizare la vechimea maşinii la 5 ani prima autorizare, maximum 10 ani; interzicerea colantării, sau aplicarea regulamentelor locale cu privire la reclame, pe autoturismele arondate la platformele digitale şi aplicarea de ecusoane pe portierele spate care să conţină datele de identificare ale operatorului; eliminarea "tarifului dinamic" potrivit recomandărilor de la Consiliul Concurenţei cu privire la practicile înşelătoare; respectarea Art. 6 din Legea 204/2019 cu privire la fiscalizarea curselor şi comisioanelor printr-o entitate fiscală înregistrată la ONRC cu Suspendarea avizului tehnic până la intrarea în legalitate.