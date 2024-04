Un nou concept pe piața muncii: puteţi angaja alte persoane pentru activităţile casnice

Începând de luna aceasta, persoanele fizice pot angaja şi plăti legal alţi oameni pentru activităţile casnice. Potrivit Ministerului Muncii, platforma electronică destinată beneficiarilor și prestatorilor de activități casnice, care introduce un concept nou pe piața muncii, este funcțională și poate fi accesată pe adresa https://tichete.anofm.ro/. Conceptul presupune achiziționarea tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie. Tichetele sunt purtătoare de beneficii de asigurări sociale și de sănătate. Astfel, lucrătorii beneficiază de servicii medicale decontate, contribuțiile lor fiind valorificate și la pensie.O altă funcționalitate a platformei este că facilitează interacțiunea dintre beneficiar și prestatorul casnic. Platforma accesibilă pe https://tichete.anofm.ro/ poate fi utilizată de prestatori (lucrători), de beneficiari casnici și de către angajatori și reprezintă o formă de suport pentru persoanele subocupate care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de stat. Avantajul pe care îl aduce înrolarea în platformă și furnizarea serviciilor în baza tichetelor valorice este faptul că lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie și sănătate, cu condiția preschimbării a cel puțin 85 de tichete de activități casnice, respectiv 1.275 de lei/lună. Din valoarea de 15 lei a unui tichet, trei lei reprezintă contribuțiile necesare prestatorului pentru a beneficia de asigurarea de pensie și sănătate, fără să fie nevoie de un contract de muncă între părți. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a precizat că se poate înscrie ca prestator casnic orice persoană care a împlinit 16 ani și care dorește să aibă sau să-și suplimenteze veniturile prin prestarea, ocazional, de activități casnice necalificate, fie că este șomer, pensionar, elev, student sau angajat.Angajatorii care se înscriu în platformă pot achiziționa și distribui propriilor angajați tichete pentru activități, transformându-i pe aceștia în beneficiari ai unor servicii oferite de prestatorii casnici. Tichetele de activități casnice pot fi acordate sub formă de primă sau bonus, cu precizarea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale angajatului care poate utiliza tichetul de activități casnice, aceste date fiind înscrise pe tichet. La achiziționarea a cel puțin 600 de tichete într-un an, angajatorii și beneficiarii pot primi, cu titlu gratuit, în anul următor, 75 de tichete. Printre activitățile casnice care pot fi remunerate cu tichete amintim: aranjarea și servirea mesei; curățarea / întreținerea piscinei; curățenia/igienizarea locuinței; călcatul rufelor; debarasarea și spălarea vaselor; hrănirea/îngrijirea animalelor de companie, plimbarea animalelor de companie; prepararea hranei etc.