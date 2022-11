Un VIRUS periculos a lovit România! Copii au umplut spitalele. Care sunt simptomele

Așa arată unitățile de primiri urgențe din toate spitalele din țară. Numărul cazurilor de viroze a explodat, iar în multe unități toate secțiile sunt pline. La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală sunt zilnic aproximativ 400 de prezentări.



„Avem o problemă cu fetița, are 14 ani. Are o gastrită, am venit la urgențe de vreo patru ore și nu sunt locuri pentru internare pentru o simplă analioză. Sunt multe cazuri de viroze”, a spus o mamă.



„Există un număr mare de pacienți, fie copii, fie adulți, care se prezintă cu manifestări de viroze respiratorii. Dacă nu vom trata la timp o infecție bacteriană, atunci aceasta va ajunge la complicații”, a spus Carmen dorobăț, medic infecționist.



Doctorii spun că în acest sezon s-a răspândit un virus care afectează sistemul respirator. Primele simptome sunt durerile de gât, febra și nasul înfundat. Virusul poate provoca otite, bronşiolite și chiar pneumonii.





Țara noastră se confruntă cu cel mai sever sezon al virozelor din ultimii zece ani, iar copiii sunt în principal afectați. Spitalele de pediatrie sunt pline, iar medicii nu mai fac față numărului mare de pacienți. Totul pe fondul unei crize acute de medicamente, potrivit Realitatea