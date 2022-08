Va fi naţionalizat pilonul II de pensii? Ministrul Muncii, Marius Budăi, vine cu lămuriri

"Haideţi să o lămurim. (...) Situaţia stă în felul următor - Ministerul Muncii nu are nicio atribuţiune aici. Atribuţiile Ministerului Muncii legate de pilonul II sunt doar din punct de vedere al virării sumelor de bani către administratorii privaţi şi a întocmi acele liste şi recapitulaţii cu sumele de bani. Am primit de la ASF, că acolo sunt specialiştii, acel text pe care dumneavoastră îl vedeţi postat în transparenţă publică. Dumnealor au scris tot de acolo, Ministerul Muncii şi Guvernul nu au avut nicio completare. ASF-ul nu are posibilitate, conform legii, de iniţiativă legislativă şi atunci a trebuit să fie acest lucru preluat şi adus în Guvern. Despre naţionalizare am spus de mai multe ori şi eu, a răspuns şi premierul, a răspuns şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu discutăm de aşa ceva. E doar o discuţie a unora care vor să se audă pe la televizor", a afirmat Budăi.













El fost întrebat, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, dacă Guvernul se gândeşte la o naţionalizare a pilonului II de pensii pornind de la textul unui proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor private pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii.