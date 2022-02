Vești bune! „Valul 5 Omicron va fi ultimul de o asemenea virulență. Delta va dispărea!”

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat, azi, că varianta Omicron va fi ultima de asemenea intensitate. Acesta a apreciat că în aproximativ două săptămâni varianta Delta va ieși din circulație, scrie realitatea.net„Aţi văzut că am avut miercuri cel mai mare număr de cazuri înregistrate – 34.000. Ceea ce am spus şi eu şi colegii mei de la Direcţia de Sănătate Publică s-a adeverit, s-a stabilizat în jur de 30.000 de cazuri zilnic în această săptămână şi astăzi avem puţin peste 30.000 de cazuri. Sunt două lucruri care ne preocupă în momentul de faţă: procentul mare de teste pozitive din totalul testelor, aproape o treime sunt pozitive - e adevărat, şi testele pe care le facem sunt mult mai numeroase decât cele care se făceau în perioada anterioară şi e bine că am reuşit să depăşim sensibil cifra de 100.000 de teste care se fac zilnic, dar în momentul în care vom asista şi la scăderea proporţiei de teste pozitive putem să ne gândim că lucrurile o să ia o turnură favorabilă. Deocamdată, ne aflăm în perioada de creştere, care va mai dura cel puţin 10 zile după părerea mea şi cu siguranţă vom depăşi 40.000 de cazuri săptămâna viitoare”, a afirmat Alexandru Rafila. El crede că în zece zile vom intra pe un trend descrescător al pandemiei, citează realitatea.net