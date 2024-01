Zeci de bebeluşi au venit pe lume la Constanța grație programului „Infant”

Cu ajutorul programului „Infant” se urmăreşte creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. De la înființarea proiectului şi până în prezent, Primăria Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, a acordat 169 de vouchere în cuantum de 10.000 lei fiecare, iar numărul nou-născuților în urma procedurii de fertilizare in vitro este de 44. Menţionăm că beneficiari pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.Numărul de vouchere în valoare de 10.000 lei fiecare, pe care Primăria Constanța le acordă, se va aproba prin dispoziția primarului municipiului Constanța, după aprobarea bugetului pe anul în curs. „Persoanele care vor să aplice la Infant trebuie să știe că nu se pot înscrie concomitent și la alte programe de fertilizare in vitro”, au precizat reprezentanţii municipalităţii.