Zona peninsulară se transformă într-o zonă de relaxare și mâncare savuroasă, în acest weekend

În acest weekend, zona peninsulară, începând cu strada Vasile Canarache se va închide circulației autoturismelor și se va transforma într-o zonă de relaxare și mâncare savuroasă. Pentru siguranța participanților la acest eveniment se vor lua măsuri specifice, în sensul asigurării unui climat de siguranță. Acestea se vor concretiza în instituirea următoarelor restricții de circulație și măsuri privind ordinea și siguranța publică în perioada 7 septembrie, ora 6:00 - 9 septembrie, ora 6:00.Potrivit Primăriei Constanța, se restricționează accesul auto și locurile de parcare de pe strada Vasile Canarache, între strada Sulmona și strada Petru Rareș; pe strada Petru Rareș/str. C. A. Rosetti (sensul de mers către V. Canarache va fi amplasat un indicator de drum închis și obligatoriu se va face dreapta (către strada C. A. Rosetti). Pe aleea de acces blocuri de pe strada Petru Rareș, vizavi de Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va exista un indicator obligatoriu dreapta, iar pe strada Petru Rareș, intersecție cu strada C. A. Rosetti, sensul de mers va fi dinspre V. Canarache către strada Traian, indicator circulație în ambele sensuri și obligatoriu stânga(către strada C. A. Rosetti).De asemenea, pe strada Sulmona, intersecție cu strada C. A. Rosetti, sensul de mers va fi dinspre V. Canarache către Sulmona, iar de la intersecția cu strada C. A. Rosetti este sens unic. Tot în acest weekend, pe strada Sulmona, intersecție cu strada C. A. Rosetti, sensul de mers către strada V. Canarache, circulația este permisă în ambele sensuri, în timp ce pe strada Sulmona, intersecție cu strada V. Canarache, sensul de mers dinspre strada Traian către V. Canarache, indicatorul este obligatoriu dreapta. În ceea ce privește sensul de mers dinspre strada Termele Romane către strada Petru Rareș, pe această porțiune, drumul va fi închis, iar pe aleea de acces dintre strada C. A. Rosetti și strada Vasile Canarache, accesul este interzis.