Mâncarea fast-food nu-i periculoasă dacă este consumată ocazional

Mare atenţie! Consumul de mâncare fast-food nu are efecte foarte periculoase asupra organismului dacă este o alegere ocazională și nu un obicei alimentar. Apreciat mai ales de oamenii grăbiți pentru gustul intens și rapiditatea cu care este servit, acest tip de mâncare trebuie, însă, consumat cu moderație. Considerată inițial un tip de răsfăț, mâncarea fast-food a ajuns să dea dependență multor oameni. Această dependență a fost asemănată în unele studii cu dependența produsă de consumul de cocaină. Medicii spun că acest tip de mâncare conține foarte multe calorii. În plus, un singur meniu de la un restaurant cu acest specific asigură uneori caloriile necesare, de fapt, pentru întreaga zi sau chiar mai mult.Prin urmare, cei care consumă des mâncare fast-food riscă, în primul rând, să ajungă să se confrunte cu problemele legate de controlul greutății. Numărul caloriilor nu este singura problemă cu acest tip de hrană. Mâncarea preparată în stil fast-food conține și foarte multe grăsimi saturate și glucide, dar și zahăr și sare. Prea multă sare duce la creșterea riscului a de a apărea complicații în cazul persoanelor hipertensive, dar sunt afectate, de asemenea, persoanele care au probleme cu circulația sau prezintă boli de inimă. În afară de faptul că are foarte multe calorii, mâncarea de tip fast-food nu este eficientă din punct de vedere nutrițional. Astfel, nu este afectată doar greutatea corporală, ci și sănătatea organismului, fiind vizate principalele organe.