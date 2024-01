Adrian Mutu, la prezentarea oficială la CFR Cluj: „Sper să arăt tuturor de ce sunt în stare”

Tehnicianul Adrian Mutu a declarat, vineri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial la conducerea echipei de fotbal CFR Cluj, că speră să demonstreze tuturor de ce este în stare şi să îşi îndeplinească obiectivele alături de jucători.„Sunt bucuros că sunt aici, e o mare responsabilitate şi provocare pentru mine. CFR Cluj este o echipă mare, importantă, cea mai titrată din ultimii 15 ani sau poate chiar 20 de ani. De asta spun că este o mare responsabilitate, pentru că la CFR nu există decât şansa de a câştiga toate meciurile. Sper să arăt tuturor de ce sunt în stare, alături de echipă. Ţinând cont de distanţa din clasament faţă de FCSB, dar şi faţă de adversarele din spate, trebuie să fim foarte atenţi. Trebuie să ne gândim doar la noi, să ne facem jocul. Mă aştept din partea echipei să văd o reacţie după înfrângerea de la Botoşani. La fel cum mă aştept să reînviem spiritul acela de învingător al CFR-ului. Şi asta destul de repede, pentru că aici nimeni nu are răbdare”, a spus Mutu.„Obiectivele mele sunt cele ale echipei, şi anume de a lupta pentru titlu şi Cupa României. Obiectivele sunt normale şi cred că le-au avut toţi antrenorii care au fost aici. În ceea ce priveşte contractul, pot spune că în momentul acesta banii nu sunt importanţi. E o investiţie pe care o fac în mine însumi pentru că e o provocare mare să fiu la un club de genul acesta. Şi sper să reuşesc să confirm. De aceea banii sau alte lucruri pentru mine nu au contat când am venit aici. De când sunt antrenor nu mi s-au dat şanse nicăieri, am fost criticat întotdeauna şi în general am fost criticat şi ca jucător. Am fost la Rapid, simpatizez Rapidul şi în momentul acesta. CFR are aceleaşi culori şi într-un fel e bine. Însă vreau să mă gândesc doar la CFR Cluj. Nu trebuie să fac comparaţii, istoria din ultimii ani a CFR-ului spune totul. Am găsit un lot foarte bun aici, cu jucători importanţi, cu unii am fost coleg la echipa naţională, iar cu alţii am fost chiar şi adversar prin Italia”, a adăugat fostul internaţional.