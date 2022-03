Au suferit la aruncările de la distanţă! BC Athletic Neptun, înfrângere la Focşani

Echipa masculină de baschet BC Athletic Neptun a fost învinsă, cu scorul de 67-79, de CS Municipal Focşani, într-o partidă disputată în deplasare, contând pentru etapa a 21-a a Ligii Naţionale.„Gladiatorii din Tomis” au avut un debut în forţă şi şi-au adjudecat primul sfert, 19-17, însă, până la pauza principală, au cedat ritmul, iar gazdele au întors situaţia în sfertul al doilea, 22-11 pentru Focşani. Jucătorii antrenaţi de Alexandru Olteanu au strâns din nou rândurile şi au lăsat impresia că pot să-şi apropie victoria, după 22-15 în sfertul al treilea, în care au egalat şi chiar au condus pe tabelă, dar, în ultimele minute, gazdele s-au desprins la o diferenţă mai mare pe care au menţinut-o până la fluierul final. A fost 25-15 în sfertul al patrulea pentru Focşani şi zarurile erau aruncate.Constanţa a suferit la aruncările de la distanţă, puţine mingi de trei puncte intrând la coş într-un meci în care principalii săi marcatori au fost canadianul Adika Peter-McNeilly (16 puncte) şi americanul Khaliq Spicer. S-au mai remarcat neo-zeelandezul Maxwell Ronaldo McKenzie Darling, cu opt recuperări, şi Vlad Ioan Corpodean, care a oferit colegilor de echipă cinci pase decisive.În clasament, echipa constănţeană ocupă locul şase, cu 30 de puncte. Lideră este U-BT Cluj-Napoca (38 p), secondată de FC Argeş Piteşti (34 p).Pentru „Gladiatorii din Tomis”, urmează două meciuri pe teren propriu. Primul va avea loc sâmbătă, 5 martie, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, cu CSM Petrolul Ploieşti, iar cel de-al doilea, pe 12 martie, cu SC OHMA Timişoara.XXXFederaţia Română de Baschet participă la proiectele FIBA Youth Development Foundation, trimiţând şi în acest an selecţionatele U14 la toate acţiunile derulate sub egida YDF. Proiectul se reia în acest an cu primul turneu internaţional organizat între 3 şi 5 martie, de Federaţia de Baschet din Macedonia de Nord, fiind prima din cele cinci acţiuni programate pentru 2022. Următorul turneu va fi găzduit de Kosovo, în aprilie, în vreme ce România va organiza o competiţie similară în mai sau iunie.România este reprezentată la turneul internaţional din Macedonia de Nord de selecţionatele U14, masculin şi feminin. Alături de echipe tricolore, la startul întrecerilor din SRC Kale Arena, din Skopje, se mai aliniază reprezentativele similare ale Turciei, Bulgariei, statului Kosovo şi Macedoniei de Nord.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa