Baschet / Start al finalelor circuitelor mondiale 3x3, la Constanţa. „Sperăm să avem cât mai mulţi suporteri în tribune”

Cele mai valoroase 32 de echipe de baschet 3x3 din întreaga lume - 24 la tineret U23 şi opt la feminin senioare - sunt pregătite de startul finalelor mondiale care vor fi găzduite de Constanţa, începând de miercuri, 14 septembrie, şi până duminică, 18 septembrie. FIBA 3x3 Nations League - circuitul mondial de tineret U23 şi FIBA 3x3 Women’s Series - circuitul mondial profesionist feminin îşi vor desemna campioanele în arena special amenajată la City Park Mall din Constanţa.Naţionalele de baschet 3x3 ale României sunt prezente în ambele competiţii - FIBA 3x3 Nations League şi FIBA 3x3 Womens Series, cu reprezentative la masculin şi feminin în turneele finale rezervate jucătorilor sub 23 de ani şi de asemenea în turneul final profesionist feminin.În FIBA 3x3 Nations League, naţionale ţării noastre au adversare redutabile încă din faza grupelor, tinerele „acvile” urmând să se dueleze cu Franţa şi SUA, iar tinerii „vulturi”, cu Mongolia şi Japonia.În finala circuitului feminin FIBA 3x3 Womens Series, miza o reprezintă nu doar trofeul, ci şi premiile în bani, care se ridică la un total de 280.000 de dolari. Echipa României face parte dintr-o grupă „de foc”, în care se va confrunta cu Franţa, Canada şi Lituania, informează Federaţia Română de Baschet.„Promovarea oraşului Constanţa prin intermediul evenimentelor sportive face parte din strategia de dezvoltare a tânărului club CSM Constanţa, iar faptul că am reuşit să obţinem organizarea unui astfel de eveniment extrem de important ne onorează, dar ne şi obligă să livrăm un turneu desăvârşit. Vor fi trei finale mondiale în cinci zile, vom avea echipele României în competiţie şi sperăm să avem alături cât mai mulţi suporteri în tribune”, a declarat Andrei Talpeş, directorul CSM Constanţa.Fanii vor acces gratuit în tribune şi vor avea ocazia să participe la numeroase concursuri cu premii, care vor fi organizate în pauzele dintre meciuri. De asemenea, pe constănţeni şi nu numai îi aşteaptă, pe lângă meciurile spectaculoase de baschet, şi reprezentaţii de circ, momente de dans, muzică non-stop şi multe alte surprize.Meciurile se vor desfăşura cu începere de la ora 16.00 în primele două zile de competiţie, miercuri şi joi, cu începere de la ora 14.00, vineri, şi din nou de la ora 16.00, sâmbătă şi duminică.„Constanţa este o gazdă perfectă pentru baschetul 3x3 şi de fiecare dată când Federaţia Română de Baschet a intenţionat să organizeze aici evenimente a găsit sprijinul necesar. Mi-aş fi dorit să fi putut participa la asemenea evenimente şi în timpul carierei mele, dar mă bucur pentru tinerele jucătoare că au şansa de a juca acasă şi că voi putea fi alături de ele”, a declarat fosta mare jucătoare Svetlana Drăguşin, actual secretar general-adjunct al Federaţiei Române de Baschet.Naţionalele de tineret ale României vor intra primele în focurile competiţiei şi vor juca, miercuri şi joi, în faza grupelor la Nations League. Fanii se vor bucura de baschet mai apoi sâmbătă şi duminică, atunci când România va evolua în cadrul Women’s Series.De asemenea, vineri şi duminică, arena din City Park Mall va găzdui patru dintre cei mai spectaculoşi dunkeri din lume. Va fi un adevărat duel între America şi Europa, cu Isaiah Rider şi New Williams, din Statele Unite, alături de Rafal Lipinski şi Piotr Grabowski, din Polonia. Toţi patru sunt deţinători ai mai multor titluri în concursurile de slam-dunk din cadrul marilor evenimente internaţionale de baschet 3x3.Foto: Facebook / CSM Constanţa