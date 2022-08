„Gladiatorii din Tomis”, lupte grele pentru calificarea în Final 8 al Cupei României

Echipa masculină de baschet CSM Constanţa, noua titulatură sub care vor evolua de acum „Gladiatorii din Tomis”, se pregăteşte pentru stagiunea de toamnă, iar primele adversare pe care le cunoaşte sunt cele din Cupa României, ediţia 2022/2023.În urma tragerii la sorţi efectuate la Ploieşti, CSM Constanţa va întâlni, în primul tur al Cupei României, pe SCM U Craiova, echipă care a terminat în plutonul fruntaş ultima ediţie de campionat, şi pe Laguna Sharks Bucureşti, cele trei formaţii fiind repartizate în Grupa B.Primele meciuri din grupele Cupei se vor juca în perioada 1-3 octombrie, sub formă de turnee, pe sistemul „fiecare cu fiecare”, calificându-se în Final 8 (11-15 februarie 2023) câştigătoarele grupelor şi cele mai bune două ocupante ale locurilor doi.Partidele Grupei B din turul întâi se vor desfăşura la malul mării, fiind găzduite de Sala Sporturilor, în organizarea CSM Constanţa.Cupa României la baschet masculin, ediţia 2022/2023, va alinia la debutul competiţiei 18 echipe, împărţite în şase grupe a câte trei echipe.XXXVineri, 5 august, şi sâmbătă, 6 august, naţionala feminină de baschet 3x3 a României va evolua în turneul din cadrul circuitului mondial FIBA 3x3 Womens Series găzduit de localitatea Sukhbaatar, din Mongolia.„Acvilele” vin după turneul mai puţin reuşit de la Edmonton (Canada), unde s-au clasat pe locul opt. În formula Ancuţa Stoenescu, Ana Maria Vîrjoghe, Bianca Fota şi Andreea Mititelu, România a înregistrat trei înfrângeri în Grupa B - 8-22 cu Canada, 10-21 cu Force 10 (SUA) şi 14-18 cu Franţa - şi a ratat accesul în fazele eliminatorii.După patru turnee, România a acumulat 133 de puncte şi ocupă locul şase în clasamentul general, în care au punctat până în prezent 27 de echipe.XXXSusţinuţi frenetic de peste 1.000 de spectatori, juniorii României s-au impus într-o manieră categorică în faţa reprezentativei Elveţiei, în al patrulea meci pe care l-au disputat la Ploieşti, în Grupa C a FIBA U18 European Championship - Division B.Tinerii baschetbalişti antrenaţi de Cătălin Tănase, Cătălin Ştefănescu şi Larisa Toma au condus ostilităţile din primul până în ultimul minut de joc, astfel încât victoria nu avea cum să le scape: 93-52.Pentru naţionala masculină U18, urmează meciul cu Portugalia, programat joi, 4 august, de la ora 18, ultimul din cadrul Grupei C, decisiv pentru calificarea în sferturile de finală.Foto: Facebook / CSM Constanţa