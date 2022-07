Antrenoarea Alina Şerban, de la BC Athletic, remarcată la stagiul de la Postojna

Localitatea Postojna, din Slovenia, găzduieşte an de an un stagiu de pregătire şi perfecţionare pentru tinerele antrenoare şi arbitre de pe Bătrânul Continent, care doresc să urce pe treptele performanţei sportive, FIBA European Women’s Basketball Summit fiind o oportunitate deosebită oferită participanţilor veniţi din toate colţurile Europei.Şi în acest an, evenimentul s-a desfăşurat, în perioada 3-9 iulie, printre participante numărându-se şi antrenoarea Alina Şerban, de la BC Athletic Constanţa, informează Federaţia Română de Baschet.Vreme de şase zile, stagiul de la Postojna s-a dovedit a fi un pilon central al proiectului dedicat antrenoarelor şi arbitrelor pe care FIBA Europe l-a conceput şi implementat cu sprijinul programului Erasmus, iar participanţii s-au bucurat din plin de numeroase acţiuni interactive realizate pentru perfecţionarea sportivă şi îmbunătăţirea bagajului de cunoştinţe baschetbalistice.La final, antrenoarea Alina Şerban a fost extrem de apreciată de specialiştii prezenţi şi a fost selectată pentru „Mentoring Coaches Program”, un program care se derulează sub directa îndrumare a două nume uriaşe din baschetul feminin mondial: antrenoarea Marina Maljkovic, care a condus Serbia spre un trofeu continental la FIBA Women's EuroBasket 2021, şi antrenoarea Natalia Hejkova, inclusă în FIBA Hall of Fame.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro