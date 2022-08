Alina Şerban şi juniorii Constanţei, prezenţi la Vlad Moldoveanu Basketball Academy Summer Camp 2022

Pentru al doilea an consecutiv, Constanţa a fost prezentă la un camp organizat de Vlad Moldoveanu Basketball Academy. După ce, anul trecut, Summer Camp-ul a fost găzduit la Constanţa, la 8Arena, Arena de Baschet din Bucureşti a fost gazda ediţiei din 2022.Luca Crăciun, Alin Ştefănescu, Manolis Vatistas, Irina Macovei, Daniel Guţan şi Amira BouChedid au fost juniorii constănţeni cooptaţi în cadrul camp-ului din acest an.La premii speciale, Irina Macovei a fost câştigătoarea concursului de aruncări de trei puncte.Alina Şerban a fost unul dintre tehnicienii prezenţi şi anul trecut la camp-ul de baschet desfăşurat de VMBA, împreună cu Baschet Club Athletic Constanţa.Ca sportivă, Alina a jucat la Universitatea Bridgeport din Connecticut (Statele Unite ale Americii), alături de care a participat în NCAA, dar şi la CSS 1 Constanţa înainte de aceasta, iar ca antrenoare, a activat ca principal pentru BC Athletic Constanţa, acumulând experienţă prin participarea la diverse evenimente certificate FIBA destinate antrenorilor, cu focus principal asupra baschetului juvenil.După ediţia camp-ului din acest an de la Bucureşti, Alina Şerban şi colectivul de antrenori cu juniorii de la Athletic Constanţa au participat la FIBA Statisticians Workshop and eLearning, examen rezervat oficialilor statisticieni. Întreg colectivul Athletic, format din Alina Şerban, Andreea Dragoş şi Ramona Gabriela Pop, a promovat examenul, toate trei fiind acum oficiali cu licenţă FIBA.XXXNaţionala feminină de baschet junioare U18 a României s-a calificat în sferturile de finală ale FIBA U18 Women's European Championship - Division B, competiţie care se desfăşoară, în această perioadă, în capitala Bulgariei, Sofia.În partida cu Irlanda, decisivă pentru accesul în sferturi, jucătoarele pregătite de Loredana Ion şi Goran Vrkic puteau pierde la o diferenţă de maximum şase puncte, şansă oferită de victoria Austriei în faţa Irlandei. „Acvilele” au pornit cu gândul doar la victorie, însă irlandezele au dominat lupta sub panou, impunându-se în special la capitolul recuperări ofensive, astfel că, la pauza principală, aveau un avantaj de cinci puncte. România a trecut la conducere (57-53, min. 36), însă Irlanda a dominat finalul de meci şi s-a impus cu 64-59, înfrângerea la numai cinci puncte calificându-le pe tricolore în sferturi, acolo unde vor juca împotriva Slovaciei, vineri, 5 august, de la ora 16.00.Foto: Facebook / CSM Constanţa / Vlad Moldoveanu Basketball Academy