Imbatabili sub panou! CSM Constanţa-CSU Neptun a dominat Naţionalele de baschet 3x3

Dublu succes constănţean la finala Sport Arena Streetball. Echipele masculină şi feminină ale CSM Constanţa-CSU Neptun sunt noile campioane naţionale la baschet 3x3 şi vor reprezenta România în circuitul mondial de baschet 3x3.Finala circuitului naţional de baschet 3x3 Sport Arena Streetball a fost câştigată, la categoria Open masculin, de către CSM Constanţa-CSU Neptun, echipă care a obţinut astfel biletele pentru circuitul mondial, urmând să reprezinte România la Mastersul de la Utrecht, programat în zilele de 24 şi 25 septembrie. Turneul care a încheiat sezonul outdoor pentru baschetul 3x3 a avut loc pe platoul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” de la Bucureşti.Clubul constănţean a reuşit „dubla”, adjudecându-şi titlul de campioană atât la masculin, cât şi la feminin, succesele contând şi pentru Campionatul Naţional de baschet 3x3, organizat de către Sport Arena Streetball, în parteneriat cu Federaţia Română de Baschet. Ambele finale au fost disputate împotriva marilor rivali de la Ştiinţa Bucureşti, cele două cluburi disputându-şi supremaţia în baschetul 3x3 românesc de-a lungul ultimelor două sezoane.Cu un staff tehnic format din antrenorii Alexandru Olteanu şi Tatiana Gallova, Alexandru Oltean (kinetoterapeut), Silviu Băiceanu (director CSU Neptun), cele două echipe ale CSM Constanţa-CSU Neptun au obţinut un nou titlu naţional.Conduşi în teren de Vlad Corpodean, care a fost desemnat MVP-ul turneului, constănţenii au reuşit un parcurs fără înfrângere, trecând în ultimul act, cu scorul de 21-17, de Ştiinţa Bucureşti. Este pentru al doilea an consecutiv când Corpodean este ales cel mai bun jucător al finalei Sport Arena Streetball.La masculin, echipa a fost formată din Vlad Corpodean, Dani Mâinea, Mario Lazăr şi Andrei Oprean. Pentru Oprean, este al doilea titlu naţional obţinut la 3x3, dar primul încheiat pe teren. Anul trecut, în Arenele Romsilva, tânărul jucător a început competiţia pe teren şi a ajuns la spital, accidentat de un jucător advers.La feminin, Constanţa s-a bazat pe un lot de elită din care au făcut parte Alina Podar şi Teodora Manea, două dintre jucătoarele care vor reprezenta România la Campionatele Europene de baschet 3x3 de la Graz, alături de Ecaterina Armanu şi Denisa Fota. Alina Podar a fost principala realizatoare a echipei, cu 22 de puncte, primind titlul de MVP-ul turneului final.Este al doilea titlu naţional la feminin obţinut de formaţia de la malul mării, după cel obţinut chiar la Constanţa, în faţa propriilor fani.La categoria U18, juniorii Constanţei au încheiat pe locul secund. Vicecampioană a României, CSM Constanţa U18 i-a avut în componenţă pe Andrei Călinţaru, Mihai Călinţaru, Cezar Unitu şi Şerban Puşcaşu, aceştia având un parcurs fără înfrângere până în finală, în care au cedat cu 9-12.XXXÎn septembrie, la Constanţa, au loc finalele mondiale pentru FIBA 3x3 Nations League - circuitul mondial de tineret, respectiv FIBA 3x3 Women’s Series - circuitul mondial feminin. Evenimentul se desfăşoară între 14 şi 18 septembrie, la City Park Mall, şi are premii în valoare totală de 280.000 de dolari.CSM Constanţa va organiza, în toamna acestui an, un eveniment major din calendarul internaţional al FIBA 3x3, unde fanii sunt aşteptaţi pentru a susţine naţionalele de baschet 3x3 ale României.Foto: Facebook / CSM Constanţa Baschet / Sport Arena Streetball / Cosmin Moţei