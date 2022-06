Cătălina Ponor, inclusă în International Gymnastics Hall of Fame

La Petroleum Club din Oklahoma City, cu prilejul celei de-a 25-a ceremonii anuale a International Gymnastics Hall of Fame, Cătălina Ponor a intrat în galeria celor care au contribuit la dezvoltarea gimnasticii.Fosta mare gimnastă de la CS Farul Constanţa, triplă campioană olimpică la JO de la Atena 2004, a fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame împreună cu Tatiana Gutsu (Ucraina, campioană la individual compus la JO Barcelona 1992, şapte medalii mondiale şi olimpice), Fabian Hambuechen (Germania, campion olimpic la bară fixă la JO de la Rio de Janeiro 2016, 23 de medalii la Campionate Europene, Mondiale şi Jocuri Olimpice) şi Chelsie Memmel (vicecampioană olimpică cu echipa SUA în 2008, la JO de la Beijing, trei medalii la Campionatele Mondiale).La această ediţie, au mai fost oferite Ordinul Internaţional de Merit IGHOF 2022 familiilor lui George Nissen (SUA, postum), fondatorul companiei Nissen Gymnastics Equipment Company, şi a istoricului de gimnastică Rome Milan (SUA, postum).Participantă la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice (2004, 2012 şi 2016), Cătălina Ponor este cea de-a 12-a reprezentantă a gimnasticii româneşti inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, după Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016) şi Andreea Răducan (2018).Foto: Facebook / Cătălina Ponor