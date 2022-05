Constanţa de bronz! HC Dobrogea Sud a încheiat sezonul pe podium

HC Dobrogea Sud s-a impus, cu scorul de 26-19 (13-10), în partida cu Politehnica Timişoara, disputată în deplasare, în cadrul ultimei etape a Ligii Naţionale de handbal masculin. Cum CS Minaur a învins pe Steaua Bucureşti, echipa constănţeană a terminat pe locul trei în clasament.Găzduit de Sala Sporturilor „Constantin Jude”, meciul de la Timişoara a fost dominat de la un capăt la altul de jucătorii constănţeni. Portarul Dani Vasile a avut din nou o evoluţie de top, iar Komogorov, Stankovic şi Susanu au fost responsabilii cu golul. Antrenorul George Buricea şi-a condus echipa spre un nou succes împotriva bănăţenilor, ca şi în toamna trecută, la Constanţa. Este cea de-a 19-a victorie în acest campionat, care îi asigură Dobrogei Sud locul trei în Liga Naţională, la capătul unui sezon marcat de numeroase probleme. Chiar şi în acest ultim meci, au lipsit Nikolic şi Andrei, ambii accidentaţi, însă „delfinii” au strâns rândurile şi a obţinut cele trei puncte atât de importante pentru a încheia sezonul pe podium, depăşindu-le, în clasamentul final, pe Potaissa Turda şi Steaua Bucureşti. O clasare care îi asigură Constanţei prezenţa într-un nou sezon european.„Am câştigat Supercupa şi avem medalii de bronz în campionat şi în Cupa României. Un an încheiat cu bine, având în vedere că am pierdut trei jucători în timpul sezonului: Leon, în toamnă, Buvinic, la sfârşitul anului trecut, şi Nistor, la începutul anului. Nikolic e bine, are doar o întindere, dar Andrei se va opera, sâmbătă, de ligamente, la genunchi. Încă o pierdere, pentru şase luni!Urmează vacanţa, jucătorii au plecat deja spre casele lor. Vom reveni la pregătire în vară. Ne-am asigurat calificarea în cupele europene. Din toamnă, jucăm iar în EHF European League”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.„Sunt foarte mulţumit pentru că am terminat sezonul cu trei medalii. Sunt sigur că ultimele două ar fi fost mai strălucitoare dacă rămâneam toţi cei care am început sezonul. Am început cu 19 jucători şi am terminat cu 12. Şi totuşi, am reuşit să luăm medalii în toate competiţiile. Eu zic că am scos maximum din ce se putea, cu problemele pe care le-am avut. Ce pot să le spun jucătorilor? Jos pălăria!”, a adăugat George Buricea.XXXDisputat la Sighişoara, meciul dintre Steaua şi Minaur a avut o desfăşurare dramatică. Băimărenii au condus cu 14-7, în prima repriză, însă, după pauză, Steaua a revenit senzaţional şi a preluat conducerea, 23-22 în minutul 50. Minaur a gestionat mai bine finalul şi s-a impus cu 29-27, rezultat care i-a asigurat locul doi la finele sezonului.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale ultimei runde: Potaissa Turda - CSM Bacău 36-29, CSU din Suceava - Dinamo 27-34, CSM Bucureşti - CSM Alexandria 30-31, HC Buzău - CSM Vaslui 31-26, Universitatea Cluj - CSM Focşani 23-26.Clasament final: 1. CS Dinamo (70 puncte), 2. CS Minaur (61 p), 3. HC Dobrogea Sud (60 p), 4. Potaissa Turda (58 p), 5. Steaua (56 p).Foto: Handbal Club Dobrogea Sud