Constănţeni în cursa pentru cununa de lauri, la Gala Sportivul Anului

Un alt sportiv constănţean, Patrick Sebastian Dinu, un înotător de mare perspectivă legitimat la CS Farul, este component al ştafetei de 100 m liber juniori a României care intră în competiţie, alături de Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan (canotaj - barca de duble rame) şi Darius Movileanu şi Eduard Ionescu (tenis de masă), pentru premiul cuvenit „Echipei anului - sporturi individuale masculin”.



Un fost sportiv al CS Farul, canoistul Cătălin Chirilă, îi are contracandidaţi pe David Popovici (înot) şi Constantin Popovici (sărituri în apă) în cursa pentru „Sportivul Anului”, iar la feminin, cununa de lauri este râvnită de canotoarea Simona Radiş, halterofila Loredana Toma şi atleta Bianca Ghelber.



Antrenorul/Antrenoarea Anului va fi ales/aleasă dintre Antonio Colamonici (canotaj), Adrian Rădulescu (nataţie) şi Dan Petrescu (fotbal), respectiv Mihaela Melinte (atletism), Iulia Becheru (înot) şi Mihaela Lăcătuş (box).



La secţiunea „Echipa anului - sporturi individuale feminin”, opţiunile sunt Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar (canotaj - barca de dublu vâsle feminin), barca de 8+1 feminin (canotaj), Denisa Tîlvescu şi Ioana Vrînceanu (barca de dublu rame), iar persoana căreia îi va fi decernat Premiul special al Ministerului Sportului / Legenda sportului va fi anunţată în timpul festivităţii.



Ministerul Sportului organizează Gala Sportivul Anului, un eveniment de anvergură prin care vor fi celebrate rezultatele deosebite ale sportivilor români de pe parcursul anului 2022. Nominalizările de la cele 14 categorii includ sportivi care au dus tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale, iar printre aceştia se află şi constănţeni.Prima ediţie a Galei Sportivul Anului va avea loc în data de 26 ianuarie, la Opera Naţională Bucureşti, cu participarea unor nume sonore, atât din sport, cât şi din alte domenii, precum şi a oficialilor de cel mai înalt nivel.„Noul an vine cu noi obiective importante şi ne dorim ca rezultatele de excepţie de anul trecut să deschidă calea pentru unele la fel de bune în 2023.De aceea, vrem ca 2023 să ia startul cu o recunoaştere a meritelor deosebite ale sportivilor români de pe tot parcursul anului trecut, cel mai bun an al sportului românesc din ultimele decenii. Această realitate, care ne-a adus atâta bucurie tuturor, are în spate munca, sacrificiile, eforturile şi devotamentul unor oameni care merită aprecierea şi recunoştinţa noastră. Este momentul lor. Să le fim alături şi să-i onorăm!”, a declarat ministrul Sportului, Carol Eduard Novak.Ca de fiecare dată, constănţenii sunt prezenţi pe lista nominalizărilor. Astfel, la categoria „Tinere talente feminin”, le regăsim pe jucătoarea de tenis de masă Elena Zaharia, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - CSM Constanţa, pe pugilista Amalia Niţă, dar şi pe înotătoarea Bianca Costea, elevă a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.