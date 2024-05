CSM Constanţa, alături de copiii cu nevoi speciale. Sport şi distracţie la Vama Veche

De cele mai multe ori se spune că este foarte greu să faci bine şi foarte uşor să faci rău. Actele de caritate pentru oamenii cu nevoi speciale ar trebui să fie o prioritate pentru toată lumea. Un exemplu este Clubul Sportiv Municipal Constanţa care recent a ales să facă mai mulţi copii fericiţi şi să aducă zâmbete pe chipurile acestora.CSM Constanța a fost alături de asociaţia Dark Knights și de copiii centrelor speciale din județul Constanța într-un weekend dedicat acestora, la Vama Veche.Aproximativ 250 de copii s-au bucurat la Sandalandala în Vama Veche, de activități sportive, artistice și de team building, în care munca de echipă a fost principala motivație pentru voia bună, sportivii de la CSM Constanța făcând echipă cu aceștia.Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul celor de la „Donator de zâmbete și sânge - Use your Monster to be someone else's HERO” și prietenii lor, de la voluntari la antreprenorii locali din Vama Veche și nu numai. Pentru o parte dintre sportivii de la malul mării a fost și ocazia oportună pentru a vedea pentru prima dată spiritul din Vama Veche.„Mulțumim Dark Knights pentru că ați adus acest spirit și în timpul sezonului, în Sala Sporturilor din Constanța, acolo unde atmosfera din sală s-a bucurat de prezența voastră!”, a fost mesajul transmis de conducerea celor de la CSM Constanţa.A fost aşadar un week-end plin în care sportivii de la CSM Constanţa au îmbinat utilul cu plăcutul. Au vizitat Vama Veche, lucru inedit pentru unii străini care evoluează în curtea clubului constănţean, şi au adus fericire în sânul copiilor cu nevoi speciale.Activitate intensă cu ocazia „Zilei Copilului”Pe 1 iunie, Constanța devine orașul copiilor fericiți iar de-a lungul zilei, CSM Constanța va avea activități sportive alături de cei mici.În parcuri sau pe bulevarde, cu spectacole, mascote, activități sportive, povești sau ateliere de creație, cu zâmbete până la urechi și surprize nenumărate, Constanța îi va sărbători pe cei mici.Pentru că e ziua lor și merită ce e mai bun și mai frumos, Primăria Constanța nu a vrut să îi dezamăgească și le-a pregătit copiilor o zi de neuitat. Aşadar, pe lângă programul obişnuit pe care administraţia locală l-a pregătit pentru copii, sportivii de la CSM Constanţa au un rol foarte important.Aceştia le vor împărtăşi micuţilor din tainele disciplinelor sportive în cadrul cărora activează şi le vor arăta câteva procedee, astfel încât copiii să îmbine utilul cu plăcutul.